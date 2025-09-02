ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента
Той подчерта, че в момента лекарите са принудени да вършат и социални дейности, които би трябвало да се поемат от държавата. "Когато държавата освобождава определени групи пациенти от таксата, това става за сметка на труда на лекаря. Давам винаги примера: ако някой има безплатна карта за градския транспорт, ватманът ли плаща? В нашия случай обаче точно това се получава“, коментира пред NOVA NEWS д-р Брънзалов.
По думите му размерът на таксата трябва да бъде обвързан с минималната работна заплата, за да има обективност. "Не настояваме за драстични увеличения. Но сегашните 51 евроцента обезсмислят изцяло функцията ѝ. При тези стойности лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента“, каза председателят на БЛС.
Той напомни, че потребителската такса има две основни функции – да намалява свръхпотреблението и да дофинансира лечебните заведения. "Когато се намали на 1 лев в болниците, това пак беше политическо решение, но е факт, че за лечебните заведения тя е част от приходите им, макар и малка“, обясни той.
Д-р Брънзалов настоя и за диалог с властта. "Топката е в изпълнителната власт – в ръцете на здравния министър, който може да предложи решение на Министерския съвет. Ние искаме честна дискусия, а не лекарите да бъдат обвинявани в алчност. Това е несправедливост спрямо труда ни“, посочи той.
Според него проблемът е още по-сериозен на фона на недостига на лични лекари в страната. "Не само в малките населени места, а и на 50 километра от София вече няма лични лекари. В някои райони хората не са виждали лекар от години. Сегашният модел обрича системата и ускорява кризата с кадрите“, предупреди председателят на БЛС.
"Българското здравеопазване страда от хронично недофинансиране – влагаме под 5% от БВП, при най-ниската здравна осигурителна вноска в Европа. После се чудим защо има доплащане и защо лекарите заминават в чужбина“, каза още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: