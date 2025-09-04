ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Брокери прогнозират: До 18% ръст на цените на имотите до края на годината
"Първата половина на годината отчете по-висок ръст, особено в големите градове. Не бих казала, че точно приемането в Еврозoната е причина за това. Продължават лихвените проценти да бъдат достатъчно приемливи; продължава ръстът на доходите; има достатъчно спестявания, които хората искат да вложат", коментира Ирена Перфанова - председател на УС на НСНИ и на FIABCI-Bulgaria, настоящ член на Борда на Директорите на CEPI/Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти.
Тя съобщи, че има отрицателен процент в изменението на издадените разрешителни за строеж, което ще рефлектира в малко по-далечен период.
"Новото строителство запълва дефицита. Когато се появи дефицит и в новото строителство, става общ дефицит на пазара. Старите сгради, за да бъдат докарани до нивото за устойчивост, това означава да се вземат много съвместни решения между хората в етажната собственост", посочи още Перфанова за Bulgaria ON AIR.
Тя отбеляза, че са поизчезнали имотите с измислени снимки - имот в София с гледка към морето. Правят се стъпки към въвеждането на професионален регистър, за да бъдат прекратени нелоялните практики в бранша.
Продавачите искат да продават на по-висока цена и се притесняват как ще си получат парите. Купувачите пък се притесняват за документацията на имота и искат да свалят цената. Някои клиенти са много добре информирани, подготвени и сами се справят на пазара, стана ясно от думите на Ирена Перфанова.
Тя добави, че все повече са хората, които искат да получат специализирана консултация.
Продължават да са апетитни районите в София с метро и търговски центрове наблизо. Метрото се явява ключов фактор в столицата. Младите хора търсят и затворени комплекси.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: