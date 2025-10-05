Брокер: След 10 години много трудно човек с нормална заплата ще може да изтегли кредит и да си купи имот

© Цените на имотите в големите градове имат потенциал да достигнат средни стойности от 4000 до 5000 евро на квадратен метър в бъдеще. Това прогнозира Стоян Гочев, брокер и собственик на два офиса на RE/MAX City в България, по време на изложението EXPO MOITEPARI 2025, който се проведе в Интер Експо Център.



Гочев представи сравнителен анализ на българския имотен пазар спрямо държавите от еврозоната. Един от ключовите фактори, според него, е растежът на брутния вътрешен продукт (БВП). Ако икономическият ръст у нас се задържи над 3%, България ще може да запази най-ниските данъчни нива в еврозоната. Това от своя страна би привлякло повече европейски компании и инвестиции, което допълнително ще стимулира пазара на недвижими имоти.



"Ако не се децентрализира плътността на БВП, разликата между цените на имотите в София и останалата част от страната ще продължи да расте“, предупреди експертът, давайки пример, че столицата генерира около 200% повече БВП спрямо средното за другите градове у нас.



Други определящи фактори са нивата на инфлация (по-високи от средното за еврозоната) и безработица, която в София е практически отрицателна – факт, който увеличава търсенето на жилища.



Средната цена за ново строителство в София в момента е около 2600 евро/кв. м – значително под стойностите в други европейски градове. За сравнение:



В Мюнхен , цената достига 11 332 евро/кв. м при средна заплата от 3364 евро; във Виена – 9000 евро/кв. м при заплата от 2800 евро; в Прага – 7000 евро/кв. м при заплата от 1800 евро.



"София е единствената европейска столица, където средностатистически човек може да изтегли кредит и да си купи жилище – нещо, което вече почти не е възможно в еврозоната“, подчерта Гочев.



Той добави, че в рамките на 10 години ситуацията може да се промени и покупката на имот със стандартна работна заплата ще стане почти невъзможна.



По думите на Гочев, цените на имотите у нас растат два пъти по-бързо от тези в други европейски икономики. Ако в миналото един имот удвоява стойността си за около 20 години, сега това се случва за 4–5 години.



"Парите започват да се обезценяват в контекста на недвижимите имоти. Рискът е цените да стигнат 4000 – 5000 евро/кв. м. Тогава пазарът вече няма да зависи от доходите на българите“, коментира експертът, цитиран от БТА.



В рамките на събитието Георги Канайков, директор "Консултантска мрежа“ в Creditland.bg, изтъкна, че с влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. може да се очаква плавно покачване на лихвите по новите ипотечни кредити. За вече сключените договори промяна не е предвидена, тъй като законово приемането на еврото не може да бъде причина за увеличение на лихвените проценти.



Председателят на Националното сдружение "Недвижими имоти“ Александър Бочев представи проектозакон за регулиране дейността на брокери и агенции. Сред предложенията са: създаване на публичен регистър на брокери и агенции; образователен ценз за упражняване на професията; задължителна застраховка "професионална отговорност“; и нова браншова структура за разглеждане на жалби и сигнали от потребители.