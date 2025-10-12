Новини
ЗАРЕЖДАНЕ...
Брокер: Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда
По данни на Евростат през второто тримесечие на тази година жилищата в България са поскъпнали с 15,5% спрямо същия период на миналата година. Средната цена на кв.м в столицата вече е около 2 100 евро, а в страната – около 1 300 евро.

По-малко от три месеца преди официалното влизане на България в еврозоната, много собственици се колебаят дали да продават или купуват имот.

Димитър например предпочита да продаде апартамента си преди присъединяването към еврото. "Според мен цените на имотите няма да се променят драстично преди и след влизането в еврозоната, но покрай организацията около еврото сделките могат да бъдат по-хаотични и затова предпочитам да действам сега", казва той.

Специалистите в имотния пазар потвърждават засиления интерес към продажбите. "През последните години наблюдаваме по-голям интерес за покупка, а сега се засилва и търсенето за продажби", обяснява брокерът Искрен.

Прогнозите показват, че ръстът на цените ще продължи – очаква се националното увеличение на имотите да достигне 17-18% до края на годината, пише NOVA.

Брокерът Александър Бочев обяснява: "Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда. Ако се подвеждате по тълпата, рискувате да направите грешка".

Въпреки бързото поскъпване София все още е една от най-достъпните столици в ЕС за закупуване на недвижим имот.






