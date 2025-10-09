Новини
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро по-ниски от тези в Св. Влас
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:27Коментари (0)12
© bTV
Акции в Бургас и Несебър след водното бедствие, отнело четири човешки живота.

Областният управител обясни, че днес хората ще бъдат допускани поетапно до имотите си. Пропускателният режим ще продължи до края на седмицата.

В сградата на РДНСК влязоха екипи на икономическа полиция като част от разследването. През 2015 г. към РДНСК е имало сигнал за нередности на "Елените“

"Традиционно цените на имотите на "Елените“ са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв. м. Причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите там. Заради ниската цена купуват на Акт 15, предимно руско говорящи са инвеститорите. Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти. Инфраструктурата не е особено добра там и има доста пропуски“, коментира Таня Иванова, брокер. 

"Строителството на една сграда, дали жилищна, хотел, промишлена, трябва да се раздели на два етапа. Първият е преди получаване на строително разрешение – там е най-уязвимо от гледна точка на корупция, защото голяма част от парцелите не са в регулация. Трябва да им се направи ПУП – там се залага всичко. Той минава през одобрението на различни институции – община, басейнова дирекция. В момента, в който влезе в сила, строителят отива в общината да му бъде издадена виза за проектиране, в която са посочени показателите на застрояване. Контролът по времето на строителството е безупречен. Проблемът е преди издаването на разрешение, коментира пред bTV Георги Кузманов, собственик на една от най-големите строителни фирми в Бургас.

"Голямата част от парцелите не са били в регулация, направени са ПУП-ове, там е имало някакви нередности и после е започнало самото строителство", посочи още той.

