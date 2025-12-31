България е на финалната права. До часове еврото влиза официално в страната ни като валута. По този поводнаправи справка в сайта на БНБ и ви дава най-честите и важни въпроси и техните отговори. Те са основополагащи за следващите няколко месеца.Обмяната на левовете в евро ще става и в:• Кредитните институции (банките) – до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция ще е необходима предварителна заявка от 3 работни дни;• "Български пощи“ ЕАД (само в определени населени места, където няма офиси или клонове на банка) – до 31 декември 2026 г., до 10 000 лв. на ден на едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице ще е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.Внасянето на левове по банкови сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмяна, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на 1 януари 2026 г., а считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето.Банките и "Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. със следните ограничения за размера на еднократна трансакция в рамките на един ден:• кредитните институции (банките): за суми над 30 000 лв. на една трансакция, след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитна институция (банка), в която е извършена обмяната.• "Български пощи“ ЕАД (само в населени места, където няма офиси или клонове на банка): за суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице, след подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, само в предварително обявени пощенски клонове в страната. "Български пощи“ ЕАД няма да обменя банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на едно лице.След 30 юни 2026 г. кредитните институции могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка. След 30 юни 2026 г. "Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.Превалутирането на цени и парични единици от левове в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, изразен в шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая.Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс (1,95583 лева = 1 евро).Получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:• когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;• когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.Така например, ако един хляб в момента струва 1,70 лв., то цената в евро, след прилагане на правилото за закръгляване при настоящия обменен курс на лева към еврото, ще е 87 евроцента.Замяната на лева с еврото няма да доведе до забележимо поскъпване на стоките и услугите. Това е осигурено чрез разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които се урежда начинът за превалутиране на цените на стоките и услугите, въвежда се достатъчно дълъг период на двойно обозначаване на цените с оглед на прозрачност и сравнимост. Предвидени са и достатъчни правомощия на органите с контролни функции и дисциплиниращи санкции при неспазването на рамката за въвеждане на еврото при нерегламентирано повишение на цените след въвеждането на еврото в България.Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и в евро започва задължително на 8 август 2025 г. и приключва след 12 месеца, т.е. продължава до 8 август 2026 г. Това означава, че на 9 август 2026 г. търговците ще могат да поставят цени само в евро.За разлика от неограничената във времето обмяна на левове в евро плащането в двете валути, известно като период на двойното обращение, е ограничено от 1 до 31 януари 2026 г. През този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни. Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).В периода на двойно обращение, т.е. през месец януари 2026 г., при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. За тази цел търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото.По изключение, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.От 1 януари 2026 г. всички сметки в левове – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от 1 януари 2026 г. титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство, или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари. Това е един бърз и удобен начин за замяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката.От 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро ще се считат за заеми в евро. Те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до пети знак след десетичната запетая, и се закръгляват по правилата, разписани в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Същото ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити/лизинг на клиенти.Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за заеми, независимо дали те са заеми в левове, или заеми с валутна клауза в евро, доколкото договорите за кредит остават в сила.Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите (НАП) и сектор "Икономическа полиция“ към МВР са основните органи по отношение на контрола и санкционирането на злоупотребите, свързани с въвеждането на еврото. Българската народна банка и Комисията за финансов надзор в съответствие с правомощията си ще осъществяват контрол за спазване на изискванията от поднадзорните им лица.Всеки гражданин ще има право да подаде сигнал за нарушения до КЗП или до съответния контролен орган чрез техните интернет страници, както и на страницата за приемане на еврото в Република България.Комисията за защита на потребителите вече пусна мобилно приложение, което позволява да се подават жалби и сигнали бързо и удобно, дори на място, от търговските обекти. Когато потребителят установи нарушение, той може да го заснеме с телефона си и да подаде жалбата си незабавно, като приложи и снимките, доказващи нарушението. В приложението в реално време се получава информация за хода на проверката и отговорите на жалбите и сигналите. За използването на мобилното приложение потребителите трябва да се регистрират и да попълнят необходимите данни, което отнема 2–3 минути. Жалбоподателите, които вече имат регистрация в сайта на КЗП, получават автоматично достъп и до мобилното приложение.В периода на двойно обращение, 1–31 януари 2026 г., при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.За тази цел търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и евромонети още преди датата на въвеждане на еврото.В този едномесечен период, 1–31 януари 2026 г., търговецът може да откаже да приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция с купувача.До 1 януари 2026 г. снабдяването с евробанкноти и евромонети на търговците се извършва от банките, като това снабдяване се прави въз основа на договори, сключени между банките и търговците.Получените от търговците евробанкноти и евромонети не могат да бъдат използвани до 1 януари 2026 г. Може да се обърнете към обслужващата Ви банка и да уточните реда и условията, при които може да се снабдите с евробанкноти и евромонети преди 1 януари 2026 г., за да обезпечите дейността си след въвеждането на еврото.Заплатите ще се изплащат в евро, считано от 1 януари 2026 г. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове. Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.Да. Съгласно Закона за въвеждане на еврото, на 1 януари 2026 г. вписаният в Търговския регистър размер на капитала на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции, както и вписаната номинална стойност на акциите в акционерно дружество и в командитно дружество с акции автоматично се заменят със стойностите в евро и евроцентове, определени съгласно чл. 31, ал. 1, 2 и 4 от Закона за въвеждане на еврото. Превалутирането по чл. 31, ал. 1 се извършва служебно от Агенцията по вписванията.Превалутирането от левове в евро на капитала на акционерно дружество, командитно дружество с акции и дружество с ограничена отговорност се извършва по начин, който не засяга правата на акционерите, съответно на съдружниците, както и тяхното дялово участие в капитала.Търговските дружества приемат изменения в документите по чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото, както и привеждат вътрешните си документи извън посочените по-горе в съответствие с изискванията на цитирания закон в срок до 12 месеца, считано от 1 януари 2026 г.Акционерните дружества и командитните дружества с акции представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на Закона за еврото размер на капитала и номинална стойност на акциите.Дружествата с ограничена отговорност представят за обявяване в Търговския регистър заверен от органа, представляващ дружеството, препис от дружествения договор с отразен превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото размер на капитала, както и превалутиран размер на дяловете, с които съдружниците участват в капитала.Представянето за обявяване на преписи от устава и от дружествения договор се извършва едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър. За обявяването на актовете по гореописаните действия не се събира държавна такса.В случай че за запазване на правата на съдружниците в дружество с ограничена отговорност при превалутиране на техните дялове в капитала се налага изменение на превалутирания капитал, изменението може да бъде само до размер на 5 на сто от вписания капитал и следва да се извърши по реда за изменение на дружествения договор. В този случай правилата на Търговския закон за увеличаване и намаляване на капитала не се прилагат.Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и другите документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът. Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в/включва периода на двойно обращение на левове и евро (1–31 януари 2026 г.), паричните стойности в данъчната/осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.В актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след 1 януари 2026 г. в Република България и отнасящи се до периоди преди тази дата, паричните стойности се посочват в левове. Сумите за внасяне и сумите за възстановяване се посочват в евро.Паричните стойности в коригиращите декларации и другите документи се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на периода, за който се подава коригиращата декларация или документ.Допълнителни пояснения могат да бъдат намерени в Насоките за счетоводно отчитане, разработени от работна група "Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (КС) с водеща институция Министерството на икономиката и индустрията.Изчислението на стойността на активите/пасивите на фирмата/предприятието е уредено в чл. 48 от Закона за въвеждане на еврото. Стойността на всеки отделен наличен актив или пасив се преизчислява от левове в евро, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. Полученият резултат се закръглява според правилата по чл. 13 от Закона за еврото, с изключение на позициите на възнагражденията за положен труд, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, които се превалутират по реда на чл. 45 от същия закон.Източник: БНБ