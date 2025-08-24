Новини
Британец, живеещ в Попово: Осъзнах, че България е отговорът
Автор: ИА Фокус 10:26
© NOVA
Ако мнозина българи заминават да живеят във Великобритания, то стотици британски семейства избират спокойствието на българските села пред високия стандарт в родината си. Нова ни среща с англичаните Лаура и Антъни, които замениха брънча с шопската салата и супермаркета с храната от градината в двора. Те живеят в стара тухлена къща близо до Попово. 

Лаура разказва, че е работила като певица в Обединеното кралство, а сега е учител по английски. Антъни пък имал собствен бизнес, а откакто са се преместили ремонтира новия им дом.

Животът им във Великобритания бил изпълнен със стрес. Всичко, което изкарвали отивало за издръжката им. Искали да постигнат повече от това. Посещават България по време на почивка и отговорът дошъл сам. Напускат Обединеното кралство с ван, с който прекосяват цяла Европа.

Тухлената неизмазана къща в началото не изглеждала особено гостоприемна, но сръчните ръце на Лаура и Антъни малко по малко я превръщат в дом. И правят съпричастни с процеса последователите им в техния YouTube канал. Споделят, че ако живеят във Великобритания никога не биха могли да си позволят къща с двор. 

"Мислех си, че никога няма да мога да си купя дом. Че никога няма да мога да прекарам време със семейството си. И осъзнах, че България е отговорът. Не харесвам големите градове. Искам да съм в малък град, усещане, което не съм изпитвал преди това", разказва Антъни. 

"Купуването на къща в чужбина е по-добър вариант за нас, в който можем бавно да влагаме пари, любов, грижа и внимание, вместо да се опитваме да плащаме скъпа ипотека. Една от основните причини, поради които избрахме да живеем в малко село, а не в голям град, е, че обичаме природата", споделя Лаура.

През лятото храната е от градината, не са им нужни супермаркети. Четирите сезона също са сред плюсовете, които им носи страната ни.

"Ако някога сте били във Великобритания, знаете, че няма много разлика в сезоните. Докато тук имаме истинска зима и децата ни обожават снега. А лятото тук е просто прекрасно", смята британецът.

Лаура и Антъни са част от малкото британско общество, което живее в България. Според данни на Дирекция "Миграция" близо 5000 граждани на Великобритания имат документ за постоянно пребиваване у нас. А за последните 5 години след Брекзит вече 32 имат българско гражданство.

"Мисля, че има огромно погрешно схващане за България и цяла Източна Европа на Запад, в Англия и Америка. Ние смятаме Източна Европа за мрачно и страшно място. И искам хората да видят красотата на България, хората, културата, великолепния фолклор и музика. Всичко в тази страна е прекрасно", казва Лаура.






