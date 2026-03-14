Последният епизод на "Бригада Нов дом“ отведе зрителите във великотърновското село Сушица, където Мария Силвестър и майсторите на Калин Евтимов се запознаха с трогателната и вдъхновяваща история на Стоян, Стела и техния 7-годишен син Илиян.

Преди две години семейството чува тежка диагноза за малкия Илиян. Оттогава животът им се превръща в ежедневна битка, изпълнена с надежда и вяра. Всеки месец те пътуват до Истанбул за терапии, които дават шанс за лечение на детето.

В желанието си да помогне на родителите си, самият Илиян взема сърцераздирателно, но и вдъхновяващо решение – започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за своето лечение.

"Бригада нов дом" помогна на семейството с ремонта на тяхната къща, тъй като всички средства, които отиват за лечението му.

Ако желаете да подпомогнете продължаващото лечение на малкия Илиян, може да го направите с дарение на следната банкова сметка:

Банка ДСК

IBAN: BG69STSA93000023079610

BIC: STSABGSF

Стоян Стоянов