Последният епизод на "Бригада Нов дом“ отведе зрителите във великотърновското село Сушица, където Мария Силвестър и майсторите на Калин Евтимов се запознаха с трогателната и вдъхновяваща история на Стоян, Стела и техния 7-годишен син Илиян.Преди две години семейството чува тежка диагноза за малкия Илиян. Оттогава животът им се превръща в ежедневна битка, изпълнена с надежда и вяра. Всеки месец те пътуват до Истанбул за терапии, които дават шанс за лечение на детето.В желанието си да помогне на родителите си, самият Илиян взема сърцераздирателно, но и вдъхновяващо решение – започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за своето лечение."Бригада нов дом" помогна на семейството с ремонта на тяхната къща, тъй като всички средства, които отиват за лечението му.Ако желаете да подпомогнете продължаващото лечение на малкия Илиян, може да го направите с дарение на следната банкова сметка:Банка ДСКIBAN: BG69STSA93000023079610BIC: STSABGSFСтоян Стоянов