ЗАРЕЖДАНЕ...
Братът на жената, открита мъртва в куфар: Осем съдии казаха, че има доказателства за доживотна, а сега трима решават друго
©
Сестра ми остави едно дете, за което се грижа. Имам и две свои деца – и трите са малки. Опитвам се да предпазя психиката им от това, което се случва“, каза той.
На 13 октомври 2021 г. детето на Евгения се прибира от училище и научава, че майка му е изчезнала. По думите на брата, бащата съобщава това, след като вече е убил съпругата си и заедно с дядото е укрил тялото ѝ в куфар. Месец по-късно двамата са арестувани. "Това дете загуби не само майка си, но и баща си. Изгуби целия си свят“, казва той, предаде NOVA.
Според него оправдателната присъда за Пламен Владимиров се мотивира с текст в закона, според който близък роднина, укрил престъпление, не носи наказателна отговорност. "Но той не е просто укривател – той е помагач“, заяви братът на жертвата.
По думите му Пламен Владимиров е пристигнал подготвен на мястото след убийството – с ръкавици, участвал е в увиването на тялото и изнасянето му в куфар, който впоследствие е изхвърлен в блато край Перник. "Тримата съдии решиха, че може да разнасяш куфар с мъртво тяло по улиците и това е нормално“, каза той.
Братът на Евгения твърди, че убийството е било извършено умишлено. "На 13 октомври тя е била вкъщи. Той идва в гръб и започва да я души. Според мен това е продължило 7–8 минути. Тя се е борила за живота си и е осъзнавала, че човекът, който я убива, е съпругът ѝ“, разказа той.
По думите му след смъртта на Евгения Орлин се е обадил на баща си с думите: "Бащата, свърших работата“. За семейството това е знак за предварителна подготовка.
"Никой не лежи 20 години в затвора. Ще го пуснат след 5–6. После може да се ожени и да убие още една жена“, каза той. Според него мотивите за намаляване на присъдата може да са свързани с възрастта и образованието на Орлин Владимиров и предположението, че ще се поправи. "Осем съдии преди това казаха, че има достатъчно доказателства за доживотна присъда. Сега трима решават друго. Това е подигравка със семейството ни“, заяви той.
Тялото на Евгения беше открито месец след убийството. "Не можах да се сбогувам със сестра ми. Посъветваха ме да не отварям ковчега“, каза брат ѝ.
По думите му мотивът за убийството е ревност, страх и гняв, след като Евгения е искала раздяла. "Това е нещо, за което цял живот ще съжалявам – че не я подкрепих достатъчно, за да се раздели с него“, призна той.
Семейството заявява, че ще продължи да търси справедливост. "Усещането е като за второ убийство. Няма справедливост“, завърши братът на Евгения.
Още по темата
/
Близките настояват за доживотен затвор без замяна, осъдените за убийството на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите
13.06
Близки на убитата Евгения преди делото: Искаме доживотна присъда, как не го е срам да остави детето си без майка
22.10
Не е готова експертизата, чрез която Орлин иска да докаже, че убитата Евгения се е ударила в шкаф
25.06
Приятел на убитата Евгения: Остават съмненията, че има силно влияние на Държавна сигурност, тъй като бащата-убиец е бил служител там
12.11
Още от категорията
/
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
17:52
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.