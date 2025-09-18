ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай - тази трагедия не трябва да се политизира
“Изразяваме нашите съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия не бива да се политизира, както направиха депутатите от “Ново начало" по абсолютно брутален и долен начин", подчерта Божанов.
Колегата му Божидар Божанов напомни, че предстои гласуване на Закона за НСО и е крайно време текстовете му да бъдат променени, така че Делян Пеевски да не използва охраната на службата.
“Нека Пеевски си спази заявката, че не му трябва охрана. Днес той каза точно това и всички вие го чухте. Той трябва да слезе от колите на НСО и това ще стане много лесно, като променим закона. Щом трябва да оптимизираме разходите на НСО и нейните коли, значи Пеевски няма нужда от охрана - той сам си го каза. Нека да видим дали това не са просто думи и дали наистина не го е страх да ходи свободно по улицата", заключи Божанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: