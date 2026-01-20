Румен Радев слиза на партийния политически терен. Той слиза от комфорта на президентството, където е можел да подпира по кои теми да заявява позиция и по кои да не заема и е могъл да избягва от нуждата от трудни компромиси, които ние, които отдавна сме на този терен, трябва да правим. Това заяви съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов на фона на прецедентното решение на президента Румен Радев да подаде оставка, предаде репортер на ФОКУС.
"По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели", заключи той.
