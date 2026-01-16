Божидар Божанов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
Той открои три настоявания на коалицията:
Мобилните оператори да не изтриват записите на проведените от Антон Славчев разговори след 6-месечен срок. "Изглежда, че КПК е изчакала този срок да изтече от момента, когато Славчев е заплашвал Диан Иванов", твърди Божанов.
Всички документи по предварителната проверка да бъдат представени.
"Припомняне на ГЕРБ и Борисов да се подпишат под оставката на Славчев – основният проводник на интересите на Пеевски в КПК. Първата стъпка за закриването на КПК е освобождаването на Славчев“, отбеляза още депутатът.
Народният представител Надежда Йорданова заяви, че коалицията ще настоява пред Правна комисия и за назначаването на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.
"В края на този месец пристига у нас специална установителна комисия от групата на "Обнови Европа" от ЕП, които ще се занимават с действията от последната година на българските МВР, КПК и прокуратура и наказателни съдии по делата, свързани с преследване на политически опоненти – Никола Барбутов, Благомир Коцев и други от "Продължаваме промяната". Случващото се у нас в последната година с особен интензитет е използването на наказателната система срещу политически опоненти – извън закона се преследва и се оказва натиск в услуга на Пеевски и Борисов", припомни Лена Бориславова.
Божанов определи връщането на мандата от страна на АПС като разумен ход. Според него, в този парламент няма ситуация и конструкция, в която управляващото мнозинство да се издигне и да направи правителство.
