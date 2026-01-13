Сподели close
За изборния кодекс сме предложили 100% машинно гласуване. Настоявам всички други партии да ни подкрепят, а тези, които имат съмнения, ги призоваваме първо да кажат на своите представители в Централната избирателна комисия (ЦИК) да организират публично тестване на машините и когато не успеят да хакнат машините, да се върнат в Народното събрание и да подкрепят предложението ни. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по казуса с промените в Изборния кодекс и политическите сблъсъци по темата. 

От "Продължаваме Промяната - Демократична България" организират утре нов протест от 18:00 часа в т.н "Триъгълник на властта" на тема "За провеждане на честни и свободни избори". Божанов обясни какво налага провеждането на този протест. 

"Протестът е за това да не позволим отново да бъдат освинени изборите, защото освен, че няма заявена подкрепа за 100% машинно гласуване в парламента, виждаме нещо друго- виждаме в доклада по другия законопроект, който предложихме, ясна заявка, че управляващите ще вкарат в 12 без 5 оптични скенери", каза той. 

Божанов определи това предложение като "тактическа маневра" на Делян Пеевски и Бойко Борисов с цел да бъдат махнати сегашните машини, които по негови думи им пречат да си купуват гласове. 

"Слагането на оптични скенери е рисково да бъде сложено толкова бързо и не е гарант срещу купения вот", каза той. 

В доклада на комисията пише, че ще има само един печат. Двата печата гарантират, че такава нишка няма да има, добави Божанов.

"Това, което правят с желанието си да вкарат такива скенери, е купуването на гласове да продължи в максимална степен" обяви Божидар Божанов.