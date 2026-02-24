Сподели close
Виждаме, че мнозинството, което беше свалено от протестите, продължава да работи като такова. Продължава да тича като една кокошка с отсечена глава и да прави поразии. Това заяви пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на пресконференция.

Той коментира отхвърлянето на ветото на президента върху Изборния кодекс. "БСП в правна комисия не постъпи така както беше казал новия председател на партията Крум Зарков. По всичко личи, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс".

Според него това е поради възможността за подуправител на БНБ да бъде назначен "верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират".

"Очевидно Пеевски е много притеснен от това, че му се изплъзва властта. Започнал е да привиква ключови фактори във ВСС и от съдебната система в хотел "Берлин", за да ги хока. До такава степен е притеснен, че е превърнал хотела в бункер. Трудно е дори дронове да летят там и се наблюдават смущения, поради което сме пуснали сигнал до КРС.", заяви Ивайло Мирчев.

Божанов каза, че за утрешното пленарно заседание е внесено отново искане за разсекретяване на цялата информация, свързана с казуса "Петрохан".

Относно вчерашната смяна на областните управители в цялата страна той заяви: "Това е нормална и абсолютно задължителна практика. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха доверието на гражданите, да бъдат проведени честни избори", подчерта Божидар Божанов.