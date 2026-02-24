Божидар Божанов по време на пресконференция.
Той коментира отхвърлянето на ветото на президента върху Изборния кодекс. "БСП в правна комисия не постъпи така както беше казал новия председател на партията Крум Зарков. По всичко личи, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс".
Според него това е поради възможността за подуправител на БНБ да бъде назначен "верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират".
"Очевидно Пеевски е много притеснен от това, че му се изплъзва властта. Започнал е да привиква ключови фактори във ВСС и от съдебната система в хотел "Берлин", за да ги хока. До такава степен е притеснен, че е превърнал хотела в бункер. Трудно е дори дронове да летят там и се наблюдават смущения, поради което сме пуснали сигнал до КРС.", заяви Ивайло Мирчев.
Божанов каза, че за утрешното пленарно заседание е внесено отново искане за разсекретяване на цялата информация, свързана с казуса "Петрохан".
Относно вчерашната смяна на областните управители в цялата страна той заяви: "Това е нормална и абсолютно задължителна практика. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха доверието на гражданите, да бъдат проведени честни избори", подчерта Божидар Божанов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.