Божидар Божанов по отношение на провелите се протести в 24 населени места в подкрепа на правителството, организирани от "ДПС-Ново Начало".
"Само че тук има и нещо много по-лошо - Делян Пеевски, чрез неговите подизпълнители, заплашва хората, че ако не отидат на неговите контрапротести, ще си загубят работата или ще бъдат санкционирани. Кара хора с ТЕЛК да се качват на автобуси и да пътуват, за да засвидетелстват любовта си към него", написа още Божанов и допълни:
"За хората" вече звучи не комично, а гротескно. Заради тези панически и неадекватни ходове, правителството, за което се е залепил Пеевски, още по-стремглаво губи легитимност. Защото Пеевски делегитимира всяко правителство със своята арогантност, прекраляване и преяждане с власт".
Божанов призова утре хора да дойдат на антиправителствения протеста пред сградата на Народното събрание в 18:00 часа.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.