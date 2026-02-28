Сподели close
Алгоритмите на Фейсбук днес препоръчват много видеа, генерирани с изкуствен интелект, на които противовъздушната отбрана на Иран сваля американски и израелски самолети. За това предупреждава съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него, Фейсбук се превръща в бойно поле на пропагандни наративи и който е съумял да излъже алгоритмите по-добре, налага пропагандата успешно.

Мета (Фейсбук) е сред най-богатите компании, напомня Божанов.

"След като толкова години не се справи с координираната пропаганда от авторитарни режими и с тролските фабрики, можем единствено да презюмираме недобросъвестност", пише още той.