Божидар Божанов.
Според него, Фейсбук се превръща в бойно поле на пропагандни наративи и който е съумял да излъже алгоритмите по-добре, налага пропагандата успешно.
Мета (Фейсбук) е сред най-богатите компании, напомня Божанов.
"След като толкова години не се справи с координираната пропаганда от авторитарни режими и с тролските фабрики, можем единствено да презюмираме недобросъвестност", пише още той.
