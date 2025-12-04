Божидар Божанов в своя Facebook профил по повод изслушването в пленарна зала на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, директорът на СДВР Любомир Николов, Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" при СДВР и Николай Николов, директор на жандармерията.
От ПП–ДБ поискаха изслушването на Митов след големия протест, проведен на 26 ноември, тъй като по думите им полицията не е направила достатъчно, за да предотврати ескалациите, настъпили по-късно в рамките на шествието.
В рамките на излушването Митов заяви, че шествието към офиси на ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало" не са били съгласувани със Столична община и полицията не е била подготвена за последвалите ескалации.
От своя страна Николов обясни, че цялото шествие е било неотлъчно следено от полицейските екипи.
