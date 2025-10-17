© Булфото (архив) Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции. Това заяви съпредседателят на ,,Да, България" Божидар Божанов на излизане от пленарната зала, в която за трети пореден ден работният процес бе блокиран заради липса на кворум.



"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза."



Според Божанов проблемът се корени в това, че Пеевски е завзел твърде много власт в съдебната система и службите.



Той коментира и срещите на ГЕРБ, които се провеждат в цяла България с избирателите им.



"То е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".



Според Ивайло Мирчев политическата криза може да се реши, ако Бойко Борисов се еманципира от Делян Пеевски.



