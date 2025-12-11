ЗАРЕЖДАНЕ...
Боян Юруков: Остава чисто. Защото този тип хора са на протеста
"Един друг аспект от протеста. Остава чисто. Боклуците се събират на определени места. Пътят е чист. Защото това е нашия град и така следва да бъде. Защото този тип хора са на протеста и за такава България се борят", пише той във Фейсбук.
Още по темата
/
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
12:09
Гл. комисар Любомир Николов: СДВР задържа 57 души за срок до 24 часа, от тях – 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви
12:06
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:16
Асен Василев: Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват
09:02
Още от категорията
/
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
10.12
Магистър-фармацевти предупреждават: Плащания към аптеките се отлагат – заплашени са хиляди пациенти
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.