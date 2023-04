Боян Чуков: Течът на секретна информация показа, че САЩ са във война срещу Русия

© Фокус Боян Чуков, геополитически анализатор и бивш офицер от разузнаването, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"



След изтичането на американски секретни документи – какво "изпусна“ Пентагонът и има ли сериозен риск за сигурността на САЩ? Според медиите в САЩ изтеклите секретни документи на Пентагона са над 50 доклада с гриф "Секретно“ и са свързани с Украйна, Китай и Близкия изток. Властите във Вашингтон обявиха, че започват разследване по случая. Според тях някои от документите може да са манипулирани. Мой гост е Боян Чуков – геополитически анализатор и бивш офицер от разузнаването. Здравейте.



Здравейте.



Г-н Чуков, кои са според вас основните моменти, които трябва да се отбележат и проследят, във връзка с изтеклите документи от Пентагона?



Първо трябва да имаме предвид кога точно имаме тази утечка на информация, каква е ситуацията в света и каква е ситуацията вътре в САЩ. Защото САЩ са една от трите най-големи суперсили в света и това, което се случва в някои от суперсилите, много често се отразява на целия свят и ние търсим някакви много сложни обяснения откъде идва всичко това, а всъщност трябва да погледнем много внимателно ситуацията вътре в страната. Първо започвам с това, че достоверността на изтеклата информация нито е потвърдена, нито е опровергана. Второ, което е – порцията информация, която излезе, излезе на две вълни. Първата касаеше обстановката в Украйна и ако се погледне тази информация, която излезе за Украйна, ще разберем, че това е обобщена и обработена информация от украинските и руски телеграм канали. Там това, което е написано, може да се прочете от всеки, който малко повече е отделил време да се рови в тези информационни източници.



Имаше дори информация, че много отдавна е изтекла, но чак сега се забелязва.



Да, да, тя е стояла в една платформа вътре в интернет някъде още в края на януари и след това е предизвикало интерес вече и е публикувана вече – разбира се, CNN, The New York Times и т.н. Всички тези свръхсекретни информации, които ние всички ги повтаряме, една голяма част от тях са общоизвестни. Трябва да имате предвид, че последната най-нова специална служба на САЩ обработва само открити източници, а след като е специална служба, на документа отгоре се слага някакъв гриф.



Така, да.



Т.е. тук има един много деликатен момент. Но ако погледнем например, в някои от тези информации пише, че руската армия, 97% от цялата присъства на украинска територия. Това е смешно за всеки, който сериозно разглежда този въпрос. Но това не попречи на британския военен министър Уолъс преди един месец да го съобщи това нещо. Вероятно го е чел в тези информации.



Втората част, която фактически засяга САЩ сериозно, това е информацията, която касае външната политика на САЩ. Тя засяга Израел, Южна Корея, засяга Русия и Турция. Аз обаче съм склонен да приема като най-близо до истината, защото никой не може да претендира, че има 100% лиценз, че говори истината – американските експерти твърдят, че сегашната ситуация страшно много прилича на ситуацията през 1971 г., когато медията "Пентагон пейпърс“ и Даниел Елсберг започват да бълват документи за войната на САЩ във Виетнам. Първо се вменява вина на САЩ, след това се говори, че войната е нелегитимна. Т.е. започва една съпротива срещу войната във Виетнам.



И сега може би същото се случва с войната в Украйна?



И сега ви казвам. Например Лари Джонсън, който е изключително реномиран и известен американски военен експерт, твърди следното нещо: тази информация може да изтече само от американски източници, от абсолютно никакви други. Тази информация може да изтече само от две служби. Едната е Общоармейският генерален щаб на Американската армия, т.е. ген. Марк Мили, и втората – командването на Американската армия в Европа, EUCOM. И според Лари Джонсън източникът е Европейското командване на Американската армия. Защо? Даже полковник Карен, която също е анализатор от ЦРУ, жена полковник на много високо ниво, тя казва така: "Тази утечка на информация ми прилича на фрустрация на военни или служители по отношение на администрацията на Байдън и нейното изискване за американска победа над Русия“. Т.е. счита се, че това е недоволство срещу управлението на демократите, и това, че част от американските военни не са склонни да вървят към конфронтация с Руската федерация, защото си дават ясно сметка какво би се случило, ако имаме някакъв катаклизъм, и то по отношение на стратегическите ядрени оръжия.



От друга страна, трябва да имаме предвид, че тази информация, тя помага страшно много на Путин. Защо? Защото той много методично се опитва да си изгради правна рамка на това, което се случва в Украйна, и фактически тази утечка на информация на него му помага да защити неговата теза, че американците много отдавна готвят войната срещу Русия, и в случая използват Украйна като прокси срещу Руската федерация.



Но пък Москва отрече, отрече твърденията, че може да стои зад изтичането на документите.



Аз също не считам, че Москва може да стои, защото вътре в тези информации една от тях засяга по един много тежък удар, нанасян на руското военно министерство, на руските специални служби. Защото в един от материалите става ясно – дали е така, или не е така, това вече е отделен въпрос – че американските служби са проникнали много надълбоко в специалните служби на Руската федерация. Нещо повече, те имат изключителни позиции в Генералния щаб на руската армия и затова те са в състояние по всяко време да знаят плановете на руската армия по какъв начин и къде ще бъдат прехвърлени войскови подразделения, какви са плановете, тактическите, стратегическите – нещо, което е много сериозно и вероятно ще принуди руснаците да започнат и да си прегледат къщичката още веднъж.



Песков обаче нарече изтичането на информацията доста интересно, като уточни, че е твърде вероятно американските служби да са шпионирали и президента на Украйна Володимир Зеленски. Вашият коментар за това?



Първо трябва да си припомним, че досега имаше страшно много случаи, в които американските служби шпионират всички свои съюзници без изключение. Така че г-н Песков – съжалявам, не е казал абсолютно нищо кой знае какво. И на всички е пределно ясно, че Зеленски и всички около него са контролирани от американците по всякакъв начин. Обаче този теч на информация е много неприятен за САЩ, защото дали са фалшиви, дали са истински, показва, че САЩ са във война срещу Русия. Това, което те всячески се опитват…



Да отхвърлят.



… да отхвърлят като теза. И може би вероятно част от военните в САЩ искат точно това – да изключат вероятността да се стигне до пряк конфликт, и то на много високо ниво, в смисъл на ниво ядрено оръжие, между Русия и САЩ. Трябва да имаме предвид, че ако ръководството на Въоръжените сили на САЩ, големите, високите чинове, те са като че ли по-близки до Демократическата партия, то средният и по-низшият ешелон, те са повечето републиканци, т.е. те са категорично срещу Байдън. Искам да предложа обаче още една хипотеза, която има право да съществува. Първо, съвсем наскоро знаем, че американската аерокосмическа корпорация Raytheon направи пореден неуспешен опит за хиперзвукова ракета, а се знае, че САЩ изостават от Русия и от Китай, специално от Русия, някъде между 7 и 10 години. След това какво се случи след неуспешния опит? След неуспешния опит Пентагонът развали договора с Raytheon, а това е един от чудовищните фактори в американския военнопромишлен комплекс. Това означава загуби за милиарди долари.



След което обаче заместник-директорът на Raytheon Уилям Ламкин загина в самолетна катастрофа. Не стана ясно как точно е загинал и защо е загинал. А дали и корпорацията не си отмъщава на Пентагона? Защото около цялата тази история пробивът е в Пентагона. Т.е. ударът върху имиджа на Пентагона е чудовищен. А и прави впечатление, че фактически министърът на отбраната в САЩ Остин се скри и никъде не излиза с изявления по този скандален случай.



А заглавията, които преобладават, са, че националната сигурност на САЩ е застрашена.



Във всички случаи има пробив в националната сигурност на САЩ, защото в този теч на информация за първи път е разкрита модерната спътникова разузнавателна система на САЩ LAPIS – това е система, с която се контролират руските войски. Но аз сега бих искал да се спра на няколко акцента върху тази информация, която излезе. Първият акцент – говори се за руската система за неутрализиране на западните танкове. Нищо секретно, това го има в интернет, има го в телеграм каналите – който иска, каквото иска може да прочете.



Тайните на Бахмут – подробности около битката около Артьомов, Бахмут. Нищо, което го няма в телеграм каналите – и украински, и руски. Сега проблемът обаче е тайните на Южна Корея. Американците натискат Южна Корея да продава оръжие на Украйна, като разбира се, с формулата, която беше в България – оръжието го купуват американски фирми и те го препродават на украинците. Само че Южна Корея се дърпаше и президентът на Южна Корея имаше двама свои съветници, които бяха категорично против това и съветваха президента да не продава това оръжие. След това се оказа, че и двамата съветника неочаквано си подадоха оставката, на никого не обясниха защо си подадоха оставката, но това във всички случаи вкара шум, вътрешнополитически, в Южна Корея, което е удар срещу Белия дом. След това има един момент – ЧВК "Вагнер“ в Турция. Говори се за това, че ЧВК "Вагнер“ там представители в Турция искат да взимат оръжие, екипировка за "Вагнер“. Това обаче е на територията на натовска страна – Турция. Т.е. турците също са обидени и са засегнати от това, че зад гърба им нещо американците работят и разработват на тяхна територия неща, с които те трябва да се занимават. Тайните на Израел – това е един много тежък удар върху отношенията между САЩ и Израел. Защо? Защото в тази информация се казва, че "Мосад“ е този, който подбужда своите служители и граждани на Израел да се бунтуват, да протестират срещу премиера Нетаняху.



В изтеклата информация?







В изтеклата информация.



Така.



Но това го каза синът на Нетаняху съвсем наскоро, като каза, че някои елементи от разузнавателната общност в Израел и Белия дом подбутват към протестите в Израел. Това, разбира се, пак по отношение на двустранните отношения е много тежък удар. САЩ шпионират ръководството на Украйна. Както казах, това е абсолютно ясно. Но всичката тази история около разкриването на слабостите на украинската армия, разкриването на проблемите, които има, разкриването на жертвите, които се дават около Бахмут, на мен лично ми говори, че американците си отварят и опция да изоставят Зеленски и фактически да се опитат постепенно да се издърпат от Украйна и Украйна да я стоварят на главата на европейците, те да се занимават с тях, тъй като Америка в момента се концентрира върху Азиатско-тихоокеанския регион и основата им, и усилията им, които се полагат най-много, ще бъде в организацията AUKUS, където са Австралия, Великобритания, САЩ. И в момента за САЩ са далеч по-интересни Южна Корея и Япония, предвид Китай, който в същото време е може би най-сериозният не противник, съперник на САЩ. Така че това също би могло да бъде като косвен признак, че Украйна е на път да загуби войната и откриването на тази картина, тя като че ли по някакъв начин започва да подготвя американското обществено мнение.



Още повече да не забравяме, че полският президент Дуда и Зеленски, украинският президент, се видяха, прегръщаха се, там обясняваха как ще правят отново Жечпосполита и ще си ги обединяват там териториите. Но поляците поставиха въпроса, че и въобще това излезе и в медиите, че Украйна е задлъжняла с около 150 милиарда долара, които вероятно ще ги върне на Полша, като им даде част от своите територии. Т.е. подготвя се за това, което ще се случи след известно време, и то вече когато се доближаваме до президентските избори в САЩ. Защото американците разбраха, че няма как Украйна да победи Руската федерация. Казвам Украйна основно, защото в случая няма как САЩ чрез украинците да постигнат военна победа над Русия. Затова те в момента, приближавайки се до президентските избори, искат да си намерят много добро обяснение защо не се получава. Ами много просто – защото украинците са чудовищно корумпирани и подобни статии за корупцията в Украйна се публикуват все по-често в западните медии, преди всичко в тези на САЩ.



Бих искала да ви попитам все пак в България беше спомената също така, беше посочено, че това е предизвикателство, защото така България би останала без бойни самолети. Става въпрос за това, че България е изразила готовност да дари своите МиГ-29 на Украйна още на 23 февруари, без обаче да е посочено за коя година става въпрос. Това ни съобщи CNN, като се позовава на изтеглите данни от секретните документи.



Ще започна с това, че откакто се води войната в Украйна на тази тема който и да е управляващ се старае максимално общественото мнение. И ние постоянно постфактум научаваме, че нещо, което са ни говорили, не е точно така .Формулата винаги е една и съща. Преди малко споменах за това, че Южна Корея не иска да продава оръжие директно на Украйна, ами през Америка, но тя пак не иска да продава, затова двама от съветниците на президента си подават неочаквана оставка. В България докато беше правителството на Кирил Петков, г-жа Корнелия Нинова се кълнеше, че България не продава никакво оръжие на Украйна, след това се оказа, че Кирил Петков изведнъж геройски заяви, че България е продавала ужасно много боеприпаси на Украйна и ние сме спасили и Зеленски и управляващите в Киев в критичен за тях момент. Въобще не ме учудва тази информация, която излиза от американска страна.



Аз съм склонен да вярвам на американците, защото една такава информация, тя не е чувствителна за тях, те не губят нищо като я съобщят, губят тук нашите политици, които искат да се харесат на електората, защото избори има през седмица в България. И виждате какво се получава, обаче какъв е резултатът? Резултатът е следният: че все по-малко българи гласуват независимо за кого, и защо? Защото не им вярват. Т.е. българските политици в едни такива моменти вместо да говорят откровено и да казват: "Ако съм на това място, ще върша това, ако искате някой друг, гласувайте за другия“. И в този план и военният министър, и президентът започват да се въртят, започват да се увиват, започват да измислят формулировки, така че хем е така, но хем не е така.



От министерството казаха, че не са провеждали разговори за безвъзмездното предоставяне на български изтребители МиГ-29 на Украйна.



Задавам следния въпрос: хубаво, съгласно нашите представители в Министерството на отбраната говоря това нещо. Какво излиза, че американците лъжат? Те ли лъжат? Не, напротив, американците не лъжат. Аз съм работил с американците, и едно от големите им положителни качества е, че казват много често истината в подобни ситуации, не във всички други, но в подобни ситуации са много откровени, защото това по никакъв начин не засяга техните интереси. Нещо повече, по този начин те си подбират необходимите хора и представители в нашата власт, които няма да се страхуват, няма да се срамуват, няма да шикалкавят и ще говорят едно към едно така, както да речем правят в Полша. В Полша, знаете, няма такъв проблем.



Но при България, при този електорат, в който повечето българи са позитивно настроени към Русия, те са принудени за да останат на своите постове, да се измислят едни такива овъртолени приказки, така че да са двусмислени, нееднозначно да казват за това, за което става дума. Само че след време виждаме, там я ще излезе "Уикилийкс“, я ще излезе някой друга подобна информация, и ще го окаже, че не се казва истината. Примерно за български танкове в Украйна никой не говори, въпреки че аз лично съм чел в руски аналитични статии, че има танкове от тук от тук, от тук, от тук и от България. Сега, как се отишли, дали сглобени тук, дали се разглобени там и т.н. Имаше информация, че ние ще ремонтираме танковете в България. Кой ще влачи танка от Украйна да дойде в България, да го ремонтира и след туй да го върне там? Това са смешни истории. Така че всичко това е за сметка на българските управляващи и за сметка на българските политически парти, една част от които са принудени да лъжат, други, разбира се, други политически партии в България, да речем като "Продължаваме промяната“, "Демократична България“ и т.н., те не лъжат и те си казват истината.



И ако можем да обобщим изтичането на секретни документи, доколкото разбрахме, че са секретни от вас, защото повечето от тях са известни, могат да бъдат, достъпни са за повечето хора, как да обобщим всичко това: в удобен момент изтича тази информация в полза на американците?



Тази информация е в ущърб на управляващата демократическа партия в САЩ. В този план не би трябвало да разглеждаме САЩ като нещо хомогенно, там се доближават изборите. В същото време да припомня, че точно паралелно на това събитие имахме и арестуване на Доналд Тръмп. Всичко това отпадна, на първи план излезе тази информация, сега всички като дъвка я разплитат денонощно. Аз мисля, че това е добре направена PSYOP – психологическа операция за манипулиране на американското и на световното обществено мнение. Очевидно, че е направена професионално, разбира се, не липсва и слабости в нея, които обаче могат да бъдат забелязани от експерти, които се занимават с тази тематика. Иначе обикновените хора възприемат всичко едно към едно на първо ниво.



Направена от кого? От САЩ?



От САЩ разбира се. Аз вярвам на това, което казва американския експерт Лари Джонсън.



Вие вече го цитирахте.



Той каза: може да бъде от две места, аз казвам, че това е американското командване в Европа, и източниците са американски. Ако някой е по-голям специалист от Лари Джонсън, който работи години наред и е утвърдено име в САЩ, същото нещо го пише в американската платформа zeroage, подобни тези се развиват в Moon of Alabama, пак американска платформа информационна. Не съм склонен да вярвам примерно на гръцки анализатори или на българския анализатори тук, тъй като те едва ли знаят толкова много детайли и едва ли познават лабиринтите на военните звена, служби в САЩ по-добре от американците, които си живеят там.