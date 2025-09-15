ЗАРЕЖДАНЕ...
|Боряна Димитрова: Стара слабост на ПП-ДБ е, че остават затворени в едно тясно пространство, трябва да бъдат активни в медиите и в социалните мрежи
По думите й има известна разлика с предишният вот на недоверие. В момента един от вносителите към тази конфигурация от партия е и ПП-ДБ. Нека все пак да напомним, тъй като сме в самото начало на политическия сезон, че ПП-ДБ бяха заявили, че до потвърждаването на датата за членство на България в еврозоната те няма нито да внасят вотове недоверие, нито пак на недоверие, нито да се присъединяват към такива.
"Очевидно в момента изпълняват своята стратегия, че те ще поставят в центъра на общественото внимание проблеми, които са в дневния ред на тази коалиция и към които те винаги са се ангажирани изключително силно, още повече, че имат и конкретни казуси в случая с варненския кмет, ситуацията в София и други. Как бих определила този вот питате. Вижте, едва ли ще е доста силно или кой знае какво аналитично прозрение ще трябва да направим, за да кажем, че този вот по всяка вероятност няма да изпълни своите цели, няма да изпълни целта за сваляне на правителството.
Но за мен той има друга или би могъл да изиграе друга цел, това е да привлича общественото внимание към ключови, остри проблеми на българското общество. Да, той няма да доведе до свалянето на правителството, но той може да започне да повишава отново и отново обществената чувствителност към проблемите на съдебната система и на справедливостта на закона, защото това е бих казала основен дефицит в българското общество. Въпросът е по какъв начин ще се експлоатира и ще се решава този проблем, защото той може да се решава, но може и само да бъде експлоатиран", каза Боряна Димитрова.
Могат ли, според нея, ПП-ДБ да изведат от пленарна зала този вот с аргументите и мотивите към него в обществото.
"Има поне три много ясни посоки: Активно участие в медиите, активно участие в социалните мрежи, активно участие във всякакви публични форуми, дискусии, включително и в страната. Стара слабост на ПП-ДБ и изобщо на партиите от този спектър е, че остават затворени в едно тясно, да го наречем софийско пространство. Малко се опитват да отидат отвъд една аудитория, която е чувствителна към тяхното послание, която е техен верен и лоялен електорат, но малко се опитват да отидат отвъд нея.
Това, което могат да правят през тези дни, това е наистина да бъдат изключително активни и в медийното пространство, и в социалните мрежи. Още нещо, втората посока, която бих сметнала за важна, това е да си служат с конкретни примери, с конкретни казуси, до които те сами са достигнали, които могат да бъдат поставени на разследване или поне да бъдат огрети от лъч медийна светлина.
Само формулировката "завладяна държава“ не е достатъчна. Нещо повече, бих казала, че тя се превърнала вече в едно клише, което като че ли отскача от общественото мнение. Онова, което винаги вълнува обществото, онова, което надига и гнева, но и надеждата, че нещо може да се промени, това са конкретни казуси. Мисля, че е излишно да давам примери, дали ще става дума за случаи като Варна, дали Русе, и те по най-различни поводи могат да бъдат, става дума винаги за конкретни казуси, които да бъдат осветени, а не да се остава на равнището на най-общите формулировки. И трето, може би ще ви прозвучи странно в тази тройка, която в момента определям, ми се струва, че е важно от самата опозиция, тъй като макар и разнородна, макар и разнолика – различни партии внасят този вот на недоверие – те самите да са първите, които да следят, дали тези вотове на недоверие няма да бъдат механизма, по който да се увеличава властта на един от основните прицели на техните атаки, говоря за г-н Пеевски и неговата партия "Ново начало“.
Какво имам предвид? Всеки вот на недоверие би трябвало да получи определена степен на гласове, които да са срещу него. Добре известно е, че настоящото правителство е правителство на малцинството, тогава при всеки вот на недоверие потенциалната политическа цена на ДПС "Ново начало“ се вдига, защото ние не можем да сме сигурни какво се случва зад кулисите, но можем да си представим ситуация, в която ако ДПС "Ново начало“ не подкрепи вотовете на недоверие, правителството ще падне, но трябва и да следим дали това не е своего рода разменна монета – да, добре, ще сме срещу вота на недоверие, ще подкрепим правителството, но бихме искали Х, Y или Z.
Това са неща, към които опозицията би следвало, особено в лицето на ПП-ДБ, които достатъчно активно обръщат внимание на нарастващата роля на ДПС "Ново начало“, дали те по един парадоксален начин не подпомагат увеличаването на вътрешното, на задкулисното влияние на подобни механизми и партии. Защото едно е да имаш посланията, но съвсем друго е да се окажеш слаг в политическата тактика и стратегия", каза още управителят на социологическа агенция "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова.
