|Боршош: Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърди България като целогодишна дестинация
"Вие сте първата организация за винен туризъм и това е важна стъпка за целия сектор. Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърди България като целогодишна дестинация. Хората търсят преживявания и са готови да инвестират в тях, а нашите вина впечатляват международните пазари и могат да бъдат силен фактор за имиджа на страната. Министерството на туризма ще работи заедно с вас, за да изградим ясна стратегия, която да включва регионите, местните власти и международната реклама“, заяви министър Боршош.
В рамките на разговора бяха обсъдени ключови теми за развитието на сектора – дигитализация, изграждане на винени маршрути, както и по-добра координация между винопроизводителите и общините. Министър Боршош подчерта и работата по създаването на национален фонд, който ще представя страната ни през големите международни канали и ще популяризира винения туризъм като част от общата визия за българския туризъм.
Беше обсъдено и домакинството на страната ни на деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм. Инициативата, организирана от Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism), ще се проведе в Пловдив от 5 до 7 октомври 2025 г. Форумът ще събере над 150 чуждестранни участници – институции, експерти, университети и медии, и ще даде възможност българските винопроизводители и винени региони да бъдат представени широко на международната сцена.
