Боршош: Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната

© В Добрич се проведе информационна среща за въвеждането на еврото в България, която е част от националната информационна кампания за присъединяване на страната към еврозоната. Домакин на събитието беше кметът на града Йордан Йорданов, а участие взеха министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Форумът събра представители на местната власт, бизнеса и граждани от региона, които имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат експертни отговори.



По време на срещата Министър Боршош подчерта, че сектор “Туризъм“ отдавна работи на европейските пазари и мисли в европейски мащаб, така че присъединяването ни към еврозоната е най-желаното и очаквано от всички, заети в сектора. "Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната. Когато кажеш на чуждите пазари: “В тази страна плащанията са в евро", това е повече от положително послание“, посочи още министърът.



Той припомни, че ключовите разговори на Министерство на туризма със сектора са стартирали в първите месеци на работата на настоящото правителство, а информационната кампания е естествено надграждане на този процес. "Важно е да стигнем до хората с един откровен разговор, извън пропагандата и предразсъдъците, и да дадем отговори на реалните притеснения“, допълни министър Боршош.



Той очерта и основните ползи за туризма от въвеждането на еврото, сред които по-голяма финансова сигурност на дестинацията и по-силен международен имидж на България като модерна и надеждна европейска държава. "Туризмът, освен че е важен икономически отрасъл, има и уникалната роля да представя България пред света. Затова той е още по-значим сектор, а еврото е от ключово значение за неговото успешно развитие“, заключи министър Мирослав Боршош.