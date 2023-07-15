ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борсата за плодове и зеленчуци в Огняново срази конкуренцията, такива цени не сте виждали
Пазар на производителя - Пазарджик АД, Борса Плодове и Зеленчуци - Огняново
Уважаеми клиенти, представяме Ви актуална ценова листа на нашите свежи сезонни и вносни предложения!
ЯБЪЛКИ 1.50лв./кг.
ЧЕРЕШИ 3.50лв./кг.
ГРОЗДЕ 7.00лв./кг.
ЯГОДИ 4.00-6.00лв./кг.
ПРАСКОВИ 1.50лв./кг.
КАЙСИИ 2.00-2.50лв./кг.
ЦАРЕВИЦА 0.80/бр.
КРУШИ 2.00-4.00лв./кг.
ФЪСТЪЦИ 4.00лв./кг.
КАРТОФ 0.80лв./кг.
ЛУК КРОМИД ЗРЯЛ 1.50лв./кг.
ЗЕЛЕН ФАСУЛ 2.00лв./кг.
ЧЕСЪН 4.00лв./кг.
ДОМАТИ 1.90-3.50лв./кг.
КОРНИШОНИ 1.30лв./кг.
КРАСТАВИЦИ 1.00-1.80лв./кг.
ПИПЕР ЧЕРВЕН 3.00-3.30лв./кг.
ПИПЕР ЗЕЛЕН 1.80лв./кг.
ЗЕЛЕ ГЛАВЕСТО 0.50лв./кг.
ТИКВИЧКИ 0.50лв./кг.
ДИНИ 0.80-1.00лв./кг.
ПЪПЕШИ 2.00лв./кг.
СЛИВИ 2.50лв./кг.
САЛАТА 0.60лв./бр.
РЕПИЧКИ 1.00лв./връзка
МОРКОВИ 1.30лв./кг.
ПАТЛАДЖАНИ 2.00лв./кг.
БАНАН DOLE 58.00лв./кашон
АНАНАС 3.00-3.50лв./кг.
ПОРТОКАЛИ 2.40лв./кг.
ЛИМОНИ 2.60лв./кг.
ГРЕЙПФРУТ 3.50лв./кг.
Заповядайте! Очакваме Ви!
Хората в социалните мрежи направо онемяха от видяното, правейки сметка за какви цени става въпрос по магазините.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 182
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
преди 10 мин.
0
Aнонимен
преди 38 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Абонамент
Анкета