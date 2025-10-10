Новини
Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифонов, ще го изтеглят 
Автор: Георги Кирилов 11:15Коментари (1)95
© Булфото
Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той и ние не ги приемаме.

Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на спорните промени, предложени от ИТН за затвор при намеса в личния живот.

Лидерът на ГЕРБ каза какво биха подкрепили: 

"Има неща от законопроекта, които могат да се преправят. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове, това не е правилно според мен". 

Според лидера на ГЕРБ трябва да се забранят клиповете, направени с изкуствен интелект, в които участват публични фигури и даде пример: 

"Правилно ли е за нашите семейства да се генерира видео как се целуваме с Рая Назарян, например. Подкрепям дебелите глоби. Правилно ли е някой да седи пред къщата ти и да те дебне? Подобни текстове ще подкрепим."

Той коментира и искането за оставка на Антон Славчев.

"Аз съм за оставка на цялата комисия. Ще подкрепя Атанасов - закриване на комисия. Тогава я създадохме, защото ПП-ДБ я искаха за Бойко Рашков", каза Борисов.

Споко,ако не ти харесва да се целуваш или натискаш,крий се като другите!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: