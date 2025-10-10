ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифонов, ще го изтеглят
Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на спорните промени, предложени от ИТН за затвор при намеса в личния живот.
Лидерът на ГЕРБ каза какво биха подкрепили:
"Има неща от законопроекта, които могат да се преправят. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове, това не е правилно според мен".
Според лидера на ГЕРБ трябва да се забранят клиповете, направени с изкуствен интелект, в които участват публични фигури и даде пример:
"Правилно ли е за нашите семейства да се генерира видео как се целуваме с Рая Назарян, например. Подкрепям дебелите глоби. Правилно ли е някой да седи пред къщата ти и да те дебне? Подобни текстове ще подкрепим."
Той коментира и искането за оставка на Антон Славчев.
"Аз съм за оставка на цялата комисия. Ще подкрепя Атанасов - закриване на комисия. Тогава я създадохме, защото ПП-ДБ я искаха за Бойко Рашков", каза Борисов.
преди 22 мин.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
