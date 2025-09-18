Борисов за протеста на ПП пред НС: Не съм дошъл пеша, защото ме болят колената

© Булфото "Не съм дошъл пеша, защото ме болят колената", заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов във връзка с протеста на ПП пред парламента.



Борисов се пошегува: "През покрива дойдох тази сутрин".



"А те са много смели! Те са страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея, откакто съм се родил и аз всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша?! Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша", каза още лидерът на ГЕРБ-СДС.



Припомняме, че автомобили блокираха входовете на служебния паркинг на НС рано тази сутрин в знак на подкрепа към кмета на Варна.







