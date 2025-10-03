Новини
Борисов за Радев: Първо той започна атака към правителството 
Автор: Елиза Дечева 14:46Коментари (0)60
© Булфото
Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. А той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Борисов каза, че избирането на президента Румен Радев е честно и той е в абсолютно си право, но "поведението му от последните четири години е да разделя нацията по всички теми. "Да харесва само "Величие“, "Възраждане“ и МЕЧ, които вървят с него и да ползва неговите хора в Конституционния съд, за да вкара "Величие“ в парламента, за да могат да събират подписи за вот на недоверие“, добави лидерът на ГЕРБ.

"Когато от стъклена къща хвърляш камъни - нормално е някой да ти счупи къщата и на тебе. Той го правеше целенасочено всеки ден", подчерта Борисов. 

Относно скандала с НСО: 

"Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО с всички екстри. Никой не пипа неговите коли тези на жена му. Администрацията на президента с какво е по-различна от тези на на Министерски съвет или на парламента? Кои коли му взимаме?", попита Борисов.


