Румен Радев го играе цар. Бях в НДСВ, помня, че така вървеше кампанията на царя. Това каза пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки социологическите проучвания преди изборите на 19 април.
"Много пъти съм чувал за червената олигархия, червените мобифони, червените куфарчета, с такива хора се е обиколил Румен Радев. Мен ме намират в Банкя – къщата, в която съм се родил. Аз никога не съм ползвал държавно жилище, освен като премиер заради охраната, нито като кмет. Малко да конкретизираме олигархията кой е. Като гледам и смените в МВР и областните управители, приемам, че всички, които имат отношение към изборите, искат да сложат по-добри. Но в случая не слагат по-добри. В личен план съм се чувствал най-добре като главен секретар на МВР. Мога да кажа: горките полицаи", каза Борисов.
"Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, се знае кой кой е. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него и всички други безчинстват. Оня ден чакахме да се закълне новият министър на МРРБ. Даже Рая (бел.ред. - председателят на парламента Рая Назарян) ми се обади, че е първа точка в дневния ред. Но не стана. Всяка седмица ни сервират нов скандал. Разбираме, че от снощи има охрана европейският прокурор Теодора Георгиева, най-вероятно се пази от Кьовеши", допълни той.
"По темите с национален консенсус дадох пример. Българите не обичат войната, плашат се, искат да живеят спокойно. Когато има кръвопролитни събития, да заставаш на национална позиция е трудно.
Редно е г-жа Йотова като президент да свика КСНС. По същия начин беше със Северна Македония. Дал съм много такива примери.
Гюров щеше да падне по стълбите. Не се крий. Излез и кажи: "Война е, най-нормално е да се проведат такива срещи", каза лидерът на ГЕРБ.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.