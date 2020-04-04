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Áîðèñîâ ñ ìðà÷íà ïðîãíîçà: Ñëåä äâå-òðè ñåäìèöè ùå ñìå â Àäà
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 17:13 / 04.04.2020Êîìåíòàðè (73)69
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"Òîâà ïðèëîæåíèå ùå ïîìîãíå ìíîãî íà õîðàòà, êîèòî ñå ïðèáèðàò îò ÷óæáèíà. Àêî íà ãðàíèöàòà ñè ïîäàäå äàííèòå, ñëåä 14 äíè àâòîìàòè÷íî ùå ïîëó÷è ñúîáùåíèå, ÷å íå å â êàðàíòèíà. Òîâà ìíîãî ùå ïîìîãíå íà ãðàíè÷íèòå ïîëèöàè. Äà, èìà ðèñê", êîìåíòèðà ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ïî ïîâîä íîâîñúçäàäåíîòî ïðèëîæåíèå, êîåòî ùå ñëåäè ñèìïòîìèòå íà ãðàæäàíèòå ÷ðåç òåëåôîíèòå â ðåàëíî âðåìå. 

"Òîâà, êîåòî ñà íàïðàâèëè òåçè ìîì÷åòà, å â ïîëçà íà ãðàæäàíèòå. Ùå îáëåê÷è àäìèíèñòðàöèÿòà. Àêî ïîâòîðèì îùå âåäíúæ, ÷å å äîáðîâîëíî, ùå óñúìíèì õîðàòà", êàçà îùå ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò.  

"Òðÿáâà íè äîñòàòú÷íî èíôîðìàöèÿ. Òàêà ùå ðàçáåðåì êîé å áèë çàðàçåí è êîé å ïðåáîëåäóâàë, â ñëåäñòâèå íà êîåòî ìîæåì äà ðåøèì íà êîé åòà
ï äà îòõëàáèì ìåðêèòå. Òîâà ñà îòãîâîðèòå, êîèòî ãðàæäàíèòå ÷àêàò. Ñëåäâàìå ñòúïêèòå íà íàé-äîáðèòå â ñâåòà", äîïúëíè ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè.  "Ïðåìèåðúò íà Êîðåÿ çàÿâè, ÷å íàé-ãîëåìèÿò óñïåõ â áîðáàòà ñ êîðîíàâèðóñà å íà áàçàòà íà òàçè àïëèêàöèÿ", çàÿâè îùå Áîðèñîâ. 

"Ñëåä äâå-òðè ñåäìèöè ùå ñìå â Àäà. Îùå ñìå â íà÷àëîòî", çàêëþ÷è ìðà÷íî ïðåìèåðúò.




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Ñòèãà Òè òîëêî äàè ñè îñòàâêàòà ñàì
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Îò ïðåäè äâå òðè ñåäìèöè ñëóøàìå ñëåä äâå òðè ñåäìèöè è ñëåä äâå òðè ñåäìèöè ùå ñëóøàìå ïàê ñëåä äâå òðè ñåäìèöè... Íî âñè÷êî å òî÷íî
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Òîçè ëè ïèê, äåòî òðÿáâàøå äà å êðàÿ íà ìàðò èëè íà÷àëîòî íà àïðèë? Ñåãà ùå å ñëåä 2-3 ñåäìèöè, à â êðàÿ íà àïðèë ñèãóðíî ùå å íà÷àëîòî íà þíè?
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Áîêî çàáðàâè äà êàæå â ,÷å ùå ïîïàäíåì â ãëàäíèÿò àä.Ñòîéòå ñè â êúùè íî ïàðè íå ìè èñêàéòå,òîâà å íåãîâèÿ ïðèçèâ.×àêà íè òåæêà ìèçåðèÿ,äîðè è Åâðîïà äà äàäå ôèíàíñîâà ïîìîù åäâà ëè ùå ñòèãíå äî íàñ.Ìîæå áè íàèñòèíà ùå òðÿáâà äà ïðàòèì êðàäöèòå â àäà,òî è áåç òîâà âå÷å íÿìà êàêâî äà ñå ãóáè.
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" â àäà"? Åååååå, ùå áúäåì òàì ìíîãî ïî- ðàíî áëàãîäàðåíèå íà òåá è îñòàíàëèòå áîêëóöè!
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Áîéêî êâî òå ÷àêà àêî çíàåø.. íå àäà... à àäà ùå ñå îïðèùè ïðåä òåá. Áúëêàðñêèÿ íàðîä íÿìà äà òúðïè..
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Ïôôôô ...ñåãà äà íå áè äà ñìå â Ðàÿ è àç äà íå ñúì ðàçáðàëà?
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Íå òè ùå ñè ñåäèø íà òîïëè÷êî âúâ ïàëàòà ñè âúâ Áàíêÿ à íàðîäà äî òîãàâà ùå å ñå îçâåðèë îò ãëàä !!!!
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Òà íèå íå ñìå èçëèçàëè îò òîçè ò.íàð. ÀÄ!!! ðŸ‘ŽðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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