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|Áîðèñîâ ñ ìðà÷íà ïðîãíîçà: Ñëåä äâå-òðè ñåäìèöè ùå ñìå â Àäà
"Òîâà, êîåòî ñà íàïðàâèëè òåçè ìîì÷åòà, å â ïîëçà íà ãðàæäàíèòå. Ùå îáëåê÷è àäìèíèñòðàöèÿòà. Àêî ïîâòîðèì îùå âåäíúæ, ÷å å äîáðîâîëíî, ùå óñúìíèì õîðàòà", êàçà îùå ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò.
"Òðÿáâà íè äîñòàòú÷íî èíôîðìàöèÿ. Òàêà ùå ðàçáåðåì êîé å áèë çàðàçåí è êîé å ïðåáîëåäóâàë, â ñëåäñòâèå íà êîåòî ìîæåì äà ðåøèì íà êîé åòà
"Ñëåä äâå-òðè ñåäìèöè ùå ñìå â Àäà. Îùå ñìå â íà÷àëîòî", çàêëþ÷è ìðà÷íî ïðåìèåðúò.
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