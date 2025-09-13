ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма да ни помни
Духовният водач на Пловдивската епархия изказа специални благодарности за подкрепата на Борисов и по-конкретно строителството на църквата в район "Тракия". Припомняме, че правителството реши да предостави 2 млн. лева целеви средства специално за това.
"Храм трудно се строи, но невъзможното за човеците е възможно за Бога и Бог ни праща г-н Борисов, който се застъпи."
Църквата ще е посветена на Свети апостол Ерм, ще има и престол, посветен на свети Борис I Покръстител, обясни митрополит Николай.
"След 100 години никой няма да ни помни", заяви Борисов пред Митрополията, който, на свой ред, му отговори, че имената на дарителите са изписани на църквата и те винаги ще се пазят и помнят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1530
|предишна страница [ 1/255 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 30 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
12:40 / 11.09.2025
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
09:57 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
14:28 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета