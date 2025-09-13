Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма да ни помни

© "Много ми е малка ролята, но съм предал на колегите колко е важно за Пловдив и "Тракия" колко е необходима тази църква". Това заяви в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е в града под тепетата за среща с пловдивския митрополит Николай, с когото разговаряха на специална аудиенция в Митрополията късния следобед днес.



Духовният водач на Пловдивската епархия изказа специални благодарности за подкрепата на Борисов и по-конкретно строителството на църквата в район "Тракия". Припомняме, че правителството реши да предостави 2 млн. лева целеви средства специално за това.



"Храм трудно се строи, но невъзможното за човеците е възможно за Бога и Бог ни праща г-н Борисов, който се застъпи."



Църквата ще е посветена на Свети апостол Ерм, ще има и престол, посветен на свети Борис I Покръстител, обясни митрополит Николай.



"След 100 години никой няма да ни помни", заяви Борисов пред Митрополията, който, на свой ред, му отговори, че имената на дарителите са изписани на църквата и те винаги ще се пазят и помнят.