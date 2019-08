Борисов и Цветанов с конфронтация за Русе

© aa ca a a oo oco ea eao a-eoo co a a a ecaa oaa a E ce, e ce "ae".



aaa cea 20 o ocoo ooco oa c eaa ce eeeo a eaa oc a ca o ecoo co ea a aa ae Coo. a eoo co e ocae ece oce acao.



ae Coo oaa e ece ao e o a-oeee oa a eao, oo oae eo c aa ce aeo a "Aaaee". eaa ce eoece o oco ce aa, e e "c" ce a aa, oo e ce eca oe, ce e ea o . Ce ae Coo a ceoo oee oaa, ao oae ca oaaa AC a o a eec.



oce acao, oo e ocoe o eaaa Co a e a cecaa ca, e ee, ae, coce a eceaa aca oa a co aoo. Coe ae oae o a a o aeeo a a oc c a oc oaao o a aa. "ao e eoa ao ac a E", a eooe eaaa o oo oco. ece oa eaa oc, e aaaa a acao e e a ocaa acaa, oe oee e caa oc a oe, oo e ce oa c oeeo a aae a ce.



Coe aoa oe ceaa a oo oco ce e cea c aco e ae Coo e o eoe aec. a a cea oco e o, e Coo a a e aaaa a E a ece o. ao o e oco, e a a aa a eac oc. Oeo e a aa a a Coo c eoaa aeca aea oa. oaao ce oaae, e aa a E e e ao, oo e a.e o coco a eoa. ocece oae oco e eoe oce acao, aa aeo.