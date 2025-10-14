Новини
Борисов бесен: Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление
Автор: Марияна Стойчева 17:26Коментари (0)44
© Булфото
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство. 

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след местните избори в Пазарджик. 

"Дал съм дума да стоя. Но ще седим формално. Няма да им осигурим кворум", каза още Борисов. 

"Или правителството ще работи като едно, иначе такива смели промени, за да си угаждат на партиите, няма да стане", посочи още той. 

Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на ПП-ДБ: 

"Изядоха те! Благодаря, Мирчев, не ни мисли, ще оцелеем. Вкарахте ни в сивия сектор по времето на Асен Василев. Изплашиха хората- търчат на живи връзки цяло ПП- ние в тази помия не участвахме". Ние сме 6-ти. Василев добре каза- имаме си алтернатива "Възраждане", "Величие"- проруска коалиция", подчерта той.

Борисов обясни и защо е нямало представителите на ГЕРБ в Пазарджик: 

"Томислав Дончев ме попита: Ние защо не сме там? Знаех, че по ромските махали ще е чудо. Тия, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС- Нова Начало". Защо ние трябва да бъдем параван за всичко? Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. Изглежда това в ромските махали не се отчита - там "ДПС-Ново начало", там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", каза още лидерът на ГЕРБ. 

Борисов поиска много честна оценка по градовете и селата какво е положението.

''Това може да предизвика още по-бързо да предизвикаме избори. От вашите доклади ще зависи", обърна се той към хората от партията.

Лидерът на ГЕРБ отправи и сериозни критики към председателят на парламента Наталия Киселова. 

"На Киселова една година шеф на парламента ѝ стига! Тя, където види празник, заминава и се показва", каза Борисов и попита:

"Колко депутати има зад гърба си? Трябва да пита преди да тръгне някъде".

Критики от Борисов получи и президента Румен Радев: 

"Парите за младите лекари отидоха в Турция заради договора с “Боташ".

