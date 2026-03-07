Бойко Борисов след посещенията си в Бургас, Царево и Приморско днес.
"Затова ще предложим решения. За доходите. За бизнеса. За младите семейства. За сигурността на държавата. За достойното място на България в Европа.
Аз вярвам в силата на хората, които не се отказват. В трудни и несигурни времена България има нужда не от експерименти, а от стабилност и ясна посока", пише още Борисов.
По време на обиколката си в Бургаско днес, той коментира и управлението на служебния кабинет "Гюров" - кадровите промени, разлседването на случая "Петрохан - Околчица", международната обстановка с войните в Украйна и Иран, както и формацията на Румен Радев "Прогресивна България".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.