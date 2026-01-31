Бойко Борисов в социалните мрежи, който участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП).
"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентноспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между “Райнметал" и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", написа Борисов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.