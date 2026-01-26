ЗАРЕЖДАНЕ...
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
©
Това казва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в сегмент от интервю с Мартин Карбовски, който журналистът сподели в социалните си мрежи.
"Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам, да не ми говорят глупости?", възкликна Борисов.
"Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, от вкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не", продължи Борисов.
"Силата ми е в направеното за България. Силата ми е, че мога да обясня грешката си и да поискам прошка от хората. Нека българите не се поддават на хаоса и на нови, фалшиви герои. Да четат и да оценяват направеното", казва в друг сегмент от интервюто лидерът на ГЕРБ.
Още от категорията
/
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на кампанията, защото след това ще трябва да се сключва коалиция
21:07
Ивилина Алексиева: Липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване
21:06
Жельо Бойчев, КЗК: Започваме да изискваме информация от всички производители и млечни ферми в България
17:57
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
13:48
Пеевски поиска от Желязков информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир
11:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.