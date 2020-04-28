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Áîðèñîâ: Ñúçäàäîõìå Íàöèîíàëíèÿ êðèçèñåí ùàá ñ íàé-äîáðèòå ñïåöèàëèñòè!
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:56 / 28.04.2020Êîìåíòàðè (11)11
© ÁÃÍÅÑ
Ìåðêèòå, êîèòî áÿõà âçåòè ó íàñ â áîðáàòà ñ COVID-19, ñà íàâðåìåííè, òî÷íè, ïðåöèçèðàíè è ñúîáðàçåíè ñ íàðîäîïñèõîëîãèÿòà. Òîâà êàçà ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ îò ïàðëàìåíòàðíàòà òðèáóíà ïî âðåìå íà èçñëóøâàíåòî ìó îò äåïóòàòèòå.

"Ìåðêèòå ñà ñúîáðàçåíè èçöÿëî ñ ïðåïîðúêèòå íà ÑÇÎ. Çàòîâà ñúçäàäîõìå Íàöèîíàëíèÿ êðèçèñåí ùàá ñ íàé-äîáðèòå ñïåöèàëèñòè", êàçà îùå Áîðèñîâ. È ïîä÷åðòà, ÷å ïî äàííè íà Åâðîïåéñêèÿ öåíòúð çà êîíòðîë íà çàáîëÿâàíèÿòà êúì ìîìåíòà Áúëãàðèÿ å íà ïúðâî ìÿñòî ïî íàé-ìàëúê áðîé çàáîëåëè íà 100 000 äóøè íàñåëåíèå. 

Íà âúïðîñ íà ÁÑÏ çà ïëàíîâåòå íà âëàñòòà çà èçëèçàíå îò èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà Áîðèñîâ çàÿâè, ÷å öåëòà å âñè÷êè ñðåäñòâà, êîèòî äúðæàâàòà ìîæå äà çàäåëè, ìàêñèìàëíî áúðçî äà ñòèãàò äî íóæäàåùèòå ñå.

"Ìíîãî ïî-áîãàòè äúðæàâè îò íàñ îáåùàâàò äîñòà íåùà, íî íà ïðàêòèêà ñà ïðèëîæèëè ìíîãî ìàëêî ìåðêè", ïîä÷åðòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò. È ïðèçîâà îïîçèöèÿòà, àêî èìàò êîíêðåòíè èäåè äà ãè èçëîæàò. "Ñ íàé-ãîëÿìî óäîâîëñòâèå ùå ðàáîòèì ñ âàñ. Êîãàòî âñè÷êî çàïî÷íà, àç ëè÷íî ñå îáàäèõ íà ã-æà Êîðíåëèÿ Íèíîâà è ïðåäëîæèõ äà ìèíåì çàåäíî ïðåç òîâà. Íî ìè áåøå îòêàçàíî", çàÿâè Áîðèñîâ.

Â îòîãîâîð íà âúïðîñ íà ÄÏÑ òîé îáÿñíè, ÷å â ìîìåíòà ó íàñ èìà íàëè÷íè íàä 60 000 òåñòà çà êîðîíàâèðóñ. "Èìàìå ãîòîâíîñò è ðåñóðñ äà çàêóïèì îùå, àêî ñà ñèãóðíè. Ìíîãî äúðæàâè ïúðâîíà÷àëíî ñå õâúðëèõà äà êóïóâàò ãîëåìè êîëè÷åñòâà, êîèòî ñå îêàçàõà íåòî÷íè. Ñåãà ñå ñúäÿò è ñå ÷óäÿò êàê äà ãè âðúùàò", ïîÿñíè Áîðèñîâ.

"Î÷àêâà ñå äî êðàÿ íà ìåñåöà íàä 120 000 ðàáîòíè ìåñòà äà áúäàò çàïàçåíè, áëàãîäàðåíèå íà ìÿðêàòà 60/40", ïîä÷åðòà îùå Áîðèñîâ. È äîáàâè, ÷å ñå ïîäãîòâÿò îùå 170 ìëí. ëâ.

"Ãëàâíàòà íè öåë ñåãà å äà çàïàçèì ïàðèòå çà ðàáîòåùèòå, çà ïåíñèîíåðèòå", êàòåãîðè÷åí áå ïðåìèåðúò. 

Ðåãèñòðèðàíèòå áåçðàáîòíè îò íà÷àëîòî íà àïðèë äî ìîìåíòà ñà íàìàëåëè áëèçî òðè ïúòè, êàçà îùå Áîðèñîâ. È áå êàòåãîðè÷åí, ÷å ðàìêàòà íà ìÿðêàòà 60/40 å ïðàâèëíàòà è äåéñòâà.

Â èçêàçâàíå îò ïàðëàìåíòàðíàòà òðèáóíà ëèäåðúò íà ÁÑÏ Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïðèçîâà êàáèíåòà äà èçãîòâè ïî-ÿñåí ïëàí çà èçëèçàíå îò èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà. Òÿ ïîä÷åðòà, ÷å ïàðòèÿòà é å ãîòîâà äà "ïîäàäå ðúêà" íà óïðàâëÿâàùèòå. Ñïîðåä Íèíîâà òðÿáâà äà ñå óâåëè÷è ïîòðåáëåíèåòî, à òîâà áè áèëî âúçìîæíî ñàìî ÷ðåç ïîâèøåíèå íà äîõîäèòå. Ëåâèöàòà ïðèçîâà îùå çà ïðåäîñòàâÿíå íà áåçâúçìåçäíè ïîìîùè îò ñòðàíà íà äúðæàâàòà.

 

Èçâúíðåäíîòî çàñåäàíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå çàïî÷íà, ñëåä êàòî ñå ñúáðà íåîáõîäèìèÿò êâîðóì. Â ïëåíàðíà çàëà ïðèñúñòâàò îùå ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ, âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ è ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà Äåíèöà Ñà÷åâà.

Çàñåäàíèåòî áå íàñðî÷åíî îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Öâåòà Êàðàÿí÷åâà çà 9.00. ÷. Òî å èíèöèèðàíî îò ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà íà ÁÑÏ. Äíåâíèÿò ìó ðåä âêëþ÷âà èçñëóøâàíå íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ çà àêòóàëíàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà, ñâúðçàíà ñ êîðîíàâèðóñà.




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Êóðíåëèÿ ïîëó÷è îãðîìåí øàìàð íî íå îò Áîðèñîâ ,à îò Ìàðåøêè.Òîé è ãî êàçà ïðàâî êóìå â î÷è-çàðàäè àìáèöèÿòà çà âúòðåøíîïàðòèéíè áîðáè÷êè â êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèéêà ñúáðà öÿëîòî íàðîäíî ñúáðàíèå äà è ãëåäàò ñåèðà.
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Íàé äîáðèòå ñïåöèàëèñòè íî â êîÿ îáëàñò.Èêîíîìèêàòà å ñóïåð.Õàð÷èòå ïàðè íà âÿòúðà çà äà îöåëåÿò îëèãàðñèòå.Íÿìàëî áåçðàáîòèöà è âñè÷êî ðàáîòè ,òîãàâà çàùî ñà âè çàåìè.Ïèòà ñå êîé ñè ñåäè â êúùè ùîì 60/40 ðàáîòè è âñè÷êè ôèðìè ãî èñêàò.Ðàáîòíèòå ìåñòà ñå çàïàçèõà è àéäå äà ðàáîòèì.
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Êàêâè ñïåöèàëèòå ñòå âèå? Ñòîèì â êúùè áåç ðàáîòà, ãëåäàìå ñè äåöàòà, öÿë æèâîò õðàíòóòèì äúðæàâàòà ïëàùàìå îñèãóðîâêè, äàíúöè è ñåãà íè ïðåäëàãàòå êðåäèò... Âìåñòî äà íè ïîìîãíåòå íè âêàðâàòå â áîð÷îâå, êàê ùå ìè ãî îòïóñíàò òîçè êðåäèò êàòî íÿìàì ìåñå÷åí äîõîä?????
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Äà áÿõà âêàðàëè è øåô Òîêåâ, ïîíå äà îáÿñíÿâà êàêâî äà ãîòâèì âúâ âðåìåíà íà èêîíîìè÷åñêà êðèçà.
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ÙÀÁà è Ìóòàô÷èéñêè òðÿáâà äà áúäàò ðàçñëåäâàíè îò ïðîêóðàòóðàòà, ñëåä èçêàçâàíåòî íà çàâåæäàùèÿ Êàðäèîòî â Ïèðîãîâ.
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Ñïåöèàëèñòè ïî êàêâî ? ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ñìåòêèòå çà òîê âëèçàò ëè â ïðàâîìîùèÿòà íà òîçè ùàá . Ïðîâåðêà íåùî ......
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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