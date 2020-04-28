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|Áîðèñîâ: Ñúçäàäîõìå Íàöèîíàëíèÿ êðèçèñåí ùàá ñ íàé-äîáðèòå ñïåöèàëèñòè!
"Ìåðêèòå ñà ñúîáðàçåíè èçöÿëî ñ ïðåïîðúêèòå íà ÑÇÎ. Çàòîâà ñúçäàäîõìå Íàöèîíàëíèÿ êðèçèñåí ùàá ñ íàé-äîáðèòå ñïåöèàëèñòè", êàçà îùå Áîðèñîâ. È ïîä÷åðòà, ÷å ïî äàííè íà Åâðîïåéñêèÿ öåíòúð çà êîíòðîë íà çàáîëÿâàíèÿòà êúì ìîìåíòà Áúëãàðèÿ å íà ïúðâî ìÿñòî ïî íàé-ìàëúê áðîé çàáîëåëè íà 100 000 äóøè íàñåëåíèå.
Íà âúïðîñ íà ÁÑÏ çà ïëàíîâåòå íà âëàñòòà çà èçëèçàíå îò èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà Áîðèñîâ çàÿâè, ÷å öåëòà å âñè÷êè ñðåäñòâà, êîèòî äúðæàâàòà ìîæå äà çàäåëè, ìàêñèìàëíî áúðçî äà ñòèãàò äî íóæäàåùèòå ñå.
"Ìíîãî ïî-áîãàòè äúðæàâè îò íàñ îáåùàâàò äîñòà íåùà, íî íà ïðàêòèêà ñà ïðèëîæèëè ìíîãî ìàëêî ìåðêè", ïîä÷åðòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò. È ïðèçîâà îïîçèöèÿòà, àêî èìàò êîíêðåòíè èäåè äà ãè èçëîæàò. "Ñ íàé-ãîëÿìî óäîâîëñòâèå ùå ðàáîòèì ñ âàñ. Êîãàòî âñè÷êî çàïî÷íà, àç ëè÷íî ñå îáàäèõ íà ã-æà Êîðíåëèÿ Íèíîâà è ïðåäëîæèõ äà ìèíåì çàåäíî ïðåç òîâà. Íî ìè áåøå îòêàçàíî", çàÿâè Áîðèñîâ.
Â îòîãîâîð íà âúïðîñ íà ÄÏÑ òîé îáÿñíè, ÷å â ìîìåíòà ó íàñ èìà íàëè÷íè íàä 60 000 òåñòà çà êîðîíàâèðóñ. "Èìàìå ãîòîâíîñò è ðåñóðñ äà çàêóïèì îùå, àêî ñà ñèãóðíè. Ìíîãî äúðæàâè ïúðâîíà÷àëíî ñå õâúðëèõà äà êóïóâàò ãîëåìè êîëè÷åñòâà, êîèòî ñå îêàçàõà íåòî÷íè. Ñåãà ñå ñúäÿò è ñå ÷óäÿò êàê äà ãè âðúùàò", ïîÿñíè Áîðèñîâ.
"Î÷àêâà ñå äî êðàÿ íà ìåñåöà íàä 120 000 ðàáîòíè ìåñòà äà áúäàò çàïàçåíè, áëàãîäàðåíèå íà ìÿðêàòà 60/40", ïîä÷åðòà îùå Áîðèñîâ. È äîáàâè, ÷å ñå ïîäãîòâÿò îùå 170 ìëí. ëâ.
"Ãëàâíàòà íè öåë ñåãà å äà çàïàçèì ïàðèòå çà ðàáîòåùèòå, çà ïåíñèîíåðèòå", êàòåãîðè÷åí áå ïðåìèåðúò.
Ðåãèñòðèðàíèòå áåçðàáîòíè îò íà÷àëîòî íà àïðèë äî ìîìåíòà ñà íàìàëåëè áëèçî òðè ïúòè, êàçà îùå Áîðèñîâ. È áå êàòåãîðè÷åí, ÷å ðàìêàòà íà ìÿðêàòà 60/40 å ïðàâèëíàòà è äåéñòâà.
Â èçêàçâàíå îò ïàðëàìåíòàðíàòà òðèáóíà ëèäåðúò íà ÁÑÏ Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïðèçîâà êàáèíåòà äà èçãîòâè ïî-ÿñåí ïëàí çà èçëèçàíå îò èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà. Òÿ ïîä÷åðòà, ÷å ïàðòèÿòà é å ãîòîâà äà "ïîäàäå ðúêà" íà óïðàâëÿâàùèòå. Ñïîðåä Íèíîâà òðÿáâà äà ñå óâåëè÷è ïîòðåáëåíèåòî, à òîâà áè áèëî âúçìîæíî ñàìî ÷ðåç ïîâèøåíèå íà äîõîäèòå. Ëåâèöàòà ïðèçîâà îùå çà ïðåäîñòàâÿíå íà áåçâúçìåçäíè ïîìîùè îò ñòðàíà íà äúðæàâàòà.
Èçâúíðåäíîòî çàñåäàíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå çàïî÷íà, ñëåä êàòî ñå ñúáðà íåîáõîäèìèÿò êâîðóì. Â ïëåíàðíà çàëà ïðèñúñòâàò îùå ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ, âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ è ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà Äåíèöà Ñà÷åâà.
Çàñåäàíèåòî áå íàñðî÷åíî îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Öâåòà Êàðàÿí÷åâà çà 9.00. ÷. Òî å èíèöèèðàíî îò ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà íà ÁÑÏ. Äíåâíèÿò ìó ðåä âêëþ÷âà èçñëóøâàíå íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ çà àêòóàëíàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà, ñâúðçàíà ñ êîðîíàâèðóñà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1938
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Êîìåíòàðè (11)
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