Борисов: Ще поканим Пеевски на преговори, но само ако БСП и ИТН са съгласни
Автор: Марияна Стойчева 13:09Коментари (0)24
© Булфото
ГЕРБ ще покани "ДПС-Ново начало" на разговор, но само, ако БСП и ИТН са съгласни с тази идея.

Такова условие постави председателят на партията Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. 

"Поемам тежестта върху себе си', каза той и се обърна към премиера Росен Желязков с думите:

"Желязков, срещаш се с ИТН и БСП. Ако не са против разговор с "ДПС-Ново начало", каните и тях и говорите. Ако не са ОК, няма да правим такава среща".

Борисов посочи кои са двата избора пред държавата: 

"Едната алтернатива е да се срещнем с "ДПС-Ново начало" и Мирчев да изпляска: "Ето, Борисов е с Пеевски". Другата алтернатива е да ходим на избори". 

"Вчера помолих Желязков да се срещне с ИТН и БСП, които пък са подписали кордон срещу Пеевски. От вторник насам единствените, които са заявили, че подкрепят правителството, били "ДПС-Ново начало", каза още той. 

И заяви, че членовете на неговата формация категорично са против провеждането на нови предсрочни избори.

И после започна с критики към опозицията. Борисов определи ПП-ДБ като "лицемери и провокатори", които не предлагат политически решения.

"Надявах се, че като евроатлантици ПП-ДБ все пак ще подкрепят правителството на Желязков по някои важни теми. Вместо това казват всичко друго, но не и как да се реши проблемът с управлението". 

"Мили другари от "Държавна сигурност", приемам боя с всичка сила. А това, вашето, е лицемерие! На война като на война, пък който оцелее", добави Борисов, обръщайки се към ПП-ДБ.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
