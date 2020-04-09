Áîðèñîâ: Ùå îòâîðèì ïàðêîâåòå è ïëàíèíèòå ñàìî ïðè åäíî ïîëîæåíèå!

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Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ ïîñî÷è, ÷å êúì ìîìåíòà â èìåòî íà æèâîòà è çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè çà îãðàíè÷åíèå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà ñà âúâåäåíè ðåäèöà ìåðêè. "
Îò åäíà ñòðàíà, ñìå çàáðàíèëè ïàðêîâåòå, çàáðàíèëè ñìå õîðàòà äà èçëèçàò â ïëàíèíèòå, çàòîâà ïóñíåì ëè ãè äà èçëÿçàò òàêà ìàñîâî, ìíîãî ìå å ñòðàõ äà íå òðúãíå ãîëÿìà çàðàçà“, êàòåãîðè÷åí áå ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ïî ïîâîä ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè Öâåòíèöà è Âåëèêäåí.
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