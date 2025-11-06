ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Санкциите "Магнитски" могат да отпаднат, ако човекът се е поправил
"За разлика от другите - аз никога не лъжа, ако не искам да кажа нещо - не го казвам. Вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите. Отдолу санкциите на "Магнитски" завършват така - ако човекът се е поправил те се свалят", категоричен е той.
"Фокус" припомня, че минути преди изказването на лидера на ГЕРБ, Ивайло Мирчев заяви пред журналисти следното по отношение на Борисов:
Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар бе забит тежко от Британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.
"Христо Иванов го уважавам дълбоко. Единствената ми критика е, че дезертира от това, в което бяхме заедно. Не само аз сега да се оправдавам за нещо, което сме правили заедно", каза Борисов по отношение на Иванов.
"Не е далеч времето когато ПП-ДБ говореха как Делян Пеевски се е поправил и заедно работим. Не е далеч времето, когато седяхме да говорим с президента Зеленски - Петков, Пеевски и аз. Даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията и маса закони", припомня Борсов.
"Спомням си като казваха, че санкциите трябва да паднат първо на децата и майка му - на две стъпки. На масата показваше да се раздели на две съдебната система - между мен и тях. И аз казах, че няма да участвам. Седяха всичките Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов. Всеки ден. И Мария Габриел беше и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала", каза Борисов.
"Всякак си искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от това си минало. Не ми пука. Докато има стабилно мнозинство чрез него и правителството, и в държавата, аз ще го правя", категоричен е лидерът на ГЕРБ.
Той коментира и темата за дейността на Сорос в България. "Аз самият, лично се познавам с него, срещал съм се с него и ще продължа да го подкрепям, защото много неща в демокрациите, които прави, ги одобрявам и харесвам. В комисията ще има моята подкрепа", увери Борисов.
За предложението Деньо Денев за шеф на ДАНС, той подчерта, че това е още от времето на сглобката, Кирил Петков предложил Петър Петров, а президентът е предложил Пламен Тончев.
