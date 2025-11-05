Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов! 

© Не знам дали Мария Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън, когато беше тук за сваляне на санкциите по "Магнитски". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента."Фокус" припомня, че от "Демократична България" заявиха преди дни, че бившият вицепремиер Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за отпадането на санкциите по "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.



"Това са публикации от медии, които са изпратени там. И такива са отговорите, които Владимир Горанов получи“, каза още Борисов, предаде репортер на "Фокус".



Според лидера на ГЕРБ Пеевски е попаднал под санкциите несправедливо.



''Говорил съм за всички българи, които попаднаха под санкции несправедливо. И за Манолев съм говорил. Аз участвах в налагането на санкции, бях в посолството, когато се налагаха санкциите", заяви още той.



По-рано през деня от ДБ отправиха сериозни критики към Бюджет 2026 като го определиха като "ляв" и поискаха незабавното му оттегляне, но Борисов с категорично не заяви, че няма да има корекции в бюджета.



''Това трябваше да го кажат на Асен Василев, когато бяхме в сглобката и когато разходите се вдигаха и за пенсии, и заплати, и за всичко останало. Когато събраха парите от "Хемус“, когато събраха парите които бяхме сложили в сметки за Велико Търново Русе и така покриха бюджета. Инерцията, която води от тези четири години, е такава“, отговори им той и допълни, че това е коалиционен бюджет.



"Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.".