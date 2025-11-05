ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
"Това са публикации от медии, които са изпратени там. И такива са отговорите, които Владимир Горанов получи“, каза още Борисов, предаде репортер на "Фокус".
Според лидера на ГЕРБ Пеевски е попаднал под санкциите несправедливо.
''Говорил съм за всички българи, които попаднаха под санкции несправедливо. И за Манолев съм говорил. Аз участвах в налагането на санкции, бях в посолството, когато се налагаха санкциите", заяви още той.
По-рано през деня от ДБ отправиха сериозни критики към Бюджет 2026 като го определиха като "ляв" и поискаха незабавното му оттегляне, но Борисов с категорично не заяви, че няма да има корекции в бюджета.
''Това трябваше да го кажат на Асен Василев, когато бяхме в сглобката и когато разходите се вдигаха и за пенсии, и заплати, и за всичко останало. Когато събраха парите от "Хемус“, когато събраха парите които бяхме сложили в сметки за Велико Търново Русе и така покриха бюджета. Инерцията, която води от тези четири години, е такава“, отговори им той и допълни, че това е коалиционен бюджет.
"Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.".
