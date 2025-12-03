Сподели close
Повече не може да се търпи така! Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Не сме отстъпили (бел. ред. за бюджета). Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа", каза Борисов.

"Вчера съм провел сигурно над 100 разговора", каза още той.

Очаквайте подробности.