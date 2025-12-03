Бойко Борисов в кулоарите на парламента.
"Не сме отстъпили (бел. ред. за бюджета). Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа", каза Борисов.
"Вчера съм провел сигурно над 100 разговора", каза още той.
Очаквайте подробности.
вкпл
преди 6 мин.
От първия ден не им харесва бюджета, но го защитаваха със зъби и нокти до последно. Как да му вярва човек на тоя!
