Борисов е провел среща с Българската асоциация на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване.
''На срещата обсъдихме как можем да продължим реформата, която реализирахме с водещата роля на правителството "Желязков“ и ГЕРБ в парламента. С въвеждането на многофондовия модел осигурихме възможност за чувствително по-високи пенсии – от 492 евро до около 763 евро. Спестяванията остават наследими, а по-ниските такси увеличават средствата в личните партиди на хората'', написа той и допълни:
''Обсъдихме и по-широкия ефект – близо 16 милиарда евро пенсионни активи ще могат да се инвестират по-активно в икономиката – инфраструктура, енергетика, транспорт и дигитални проекти. Имаме три ясни цели – по-високи пенсии, по-силна икономика и по-активни граждани'', заключи лидерът на ГЕРБ.
