Борисов: Отдавна предвидихме отказа на САЩ "Гънвор" да купи "Лукойл"

© Булфото Видяхте реакцията на "Гънвор" в САЩ и те днес се оттеглиха. А ние това сме го предвидили отдавна, тъй като съм казал, имам доста повече информация от останалите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".



"Днес със закона, който ще вкараме, ние копираме и надграждаме немския модел, така че държавата да бъде сигурна. Вчера видяхте нашия енергиен министър беше в Гърция с американския министър на енергетиката. Всяко нещо се съгласува, така че до 21-ви ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка на руски компании, които да финансират войната в Украйна", допълни още Борисов.



Той съобщи, че ще бъде внесен законопроект, който предвижда да се поеме пълния контрол и да се въведе особен управител на "Лукойл"- България.



"След като се съберем партиите от мнозинството, ще се избере особен управител, който перфектно да се справи с тази задача. Той ще има право и на продажба", допълни Борисов.



"САЩ толерира това решение. Тактиката, която сме възприели е парите от продажбата да отидат в специална сметка, тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват така както в нашите партньорски страни", каза още лидерът на ГЕРБ.