ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борисов: Отдавна предвидихме отказа на САЩ "Гънвор" да купи "Лукойл"
"Днес със закона, който ще вкараме, ние копираме и надграждаме немския модел, така че държавата да бъде сигурна. Вчера видяхте нашия енергиен министър беше в Гърция с американския министър на енергетиката. Всяко нещо се съгласува, така че до 21-ви ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка на руски компании, които да финансират войната в Украйна", допълни още Борисов.
Той съобщи, че ще бъде внесен законопроект, който предвижда да се поеме пълния контрол и да се въведе особен управител на "Лукойл"- България.
"След като се съберем партиите от мнозинството, ще се избере особен управител, който перфектно да се справи с тази задача. Той ще има право и на продажба", допълни Борисов.
"САЩ толерира това решение. Тактиката, която сме възприели е парите от продажбата да отидат в специална сметка, тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват така както в нашите партньорски страни", каза още лидерът на ГЕРБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 85
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: