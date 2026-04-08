Това, че в Брюксел и по Европа се говори как в България са нечестни изборите, как има хибридни атаки, "румънски модели" - всичко това, което в момента го въртят със страшна сила и то за партията на Радев - в никакъв случай не може да ни зарадва нас, защото негативът е за България. Това заяви в Обзор лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

ФОКУС припомня, че лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев заподозря опит за "румънски сценарий“ на предстоящия вот през април. Коментарът на Радев идва на фона на новината, че България е поискала помощ от Европейския съюз за противодействие на евентуална руска намеса преди парламентарните избори.

"В една такава ситуация всеки, който загуби изборите, ще кажат: "Е, те не бяха честни, те са лъжливи, това е нелегитимно. Това да натопиш България в Брюксел, във Вашингтон е основното, приоритетът на тази либерална общност", заяви Борисов.

Той подчерта, че ГЕРБ многократно е преживявала подобни ситуации, но позицията на партията в Европейската народна партия и познанството на евродепутатите им с европейските институции правят така, че "техните приказки" не могат да минат. По думите му обаче сега има видим негатив и щета за България.

"Неприятно ми е, че така се пренасят вътрешните проблеми в Брюксел. Някой сега да не каже, че съм на страната на Радев, но аз ги мразя тези работи. Да излезеш чужбина, да пращаш писма чужбина, в нашите европейски семейства - а това го четат и в Щатите, и в Канада, навсякъде. Е, с последствия за държавата", каза още той.

По отношение на популярността на Радев Борисов коментира:

"От другата страна виждаме, че Радев имал 90 милиона гледания. При шест милиона държава - 90 милиона. Това е една цяла Германия и отгоре. Но като гледам колко нервно пише Радев във Facebook, значи е вярно, че са го засегнали много".

Лидерът на ГЕРБ коментира и казуса с народния представител Явор Божанков и отнената му шофьорска книжка.

"Как от всички, само Явор Божанков, който Асен Василев изгони от листите, точно него го хванаха до къщата му в родния му град, взеха му книжката и го унизиха. Нагласено", каза Борисов.