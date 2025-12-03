Бойко Борисов.
"Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ, а и всички, разбира се, които искат България да се развива. Така започва видеото на Борисов, което в момента е публикувано само в Instagram.
"Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера, е - на първо място стоят интересите на ГЕРБ", казва той.
"Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва. Но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървим напред", добави лидерът на ГЕРБ.
