Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На прага на Новата година равносметката е ясна, а фактите говорят сами за себе си. След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави. Това написа във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

"Приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро. Откакто е създаден ГЕРБ БВП е нараснал с 4 пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.

Икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС", добави той.

"През 2025 година решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата.

През цялата година темата за еврото беше и ще остане сред най-обсъжданите - не само в парламента и правителството, но и в домовете на хората, в бизнеса и в медиите", изтъква Борисов.

"Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор: тяснопартиен популизъм или държавност. За ГЕРБ изборът беше ясен! Този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. В този смисъл годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт.

И независимо от трудностите, посоката, избрана през 2025 г., определи развитието на страната за десетилетия напред.

Пожелавам 2026 година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.

Честита Нова година!", написа още той.