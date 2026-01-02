Бойко Борисов пред Явор Дачков в интервю, публикувано в YouTube подкаст.
"Когато фактите говорят, и Радев би трябвало да мълчи. Когато създадох ГЕРБ, брутният вътрешен продукт на България беше 27 млн. евро, сега е 113 милиарда – 4 пъти се е увеличила мощта на тази икономика. Това ни нарежда в топ 5 на европейските държави", добави Борисов.
"Радев е добре дошъл на политическия терен - да си покаже хората и да отговаря за "Боташ". Има политици, които искат да ходим в БРИКС и пак в руския лагер, но еврозоната е реалният избор за България", заяви Бойко Борисов.
"Румен Радев е "нова" звезда... на 10 години. Той беше министър-председател вече два пъти - вместо Стефан Янев и Гълъб Донев", добави Борисов.
