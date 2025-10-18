Новини
Борисов: Докато други говорят, ние показваме резултати
Автор: Елиза Дечева 20:50
© Facebook
Днес открихме новото осветление на стадион "Христо Ботев“ в Габрово - един модерен обект, завършен само за 3 месеца и половина. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Facebook. 

Община Габрово кандидатства за изграждане на осветление на стадиона по време на нашето управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн.лв.

Днес резултатите са видими - четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти.

Когато ГЕРБ управлява, се строи - стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати.

Всички казват: "Да има правителство, да не се ходи на избори“. А после: "Да видим Борисов какво може сам да направи." Ето, че ние показваме какво можем.

За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват. А на опонентите ни ще кажа само едно - няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", гласи публикацията на Борисов. 

