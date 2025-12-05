Радостин Василев, който каза, че са пирамида. Виждам, че другите партии си мълчат, но животът е колело. Изнасям три деца по комшиите, те се възмущават вече. Но ще дойде време, когато ще идват пред техните къщи. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Всичко, което е вписано в Конституцията и което е в демократичните и правови принципи, може да се прави. Тази година милиарди влязоха в България, при положение че предишни години едно евро не беше влязло. Направихме два договора с “Райнметал“, така че нека да ги чуем", каза той относно внасянето на вота днес и заяви, че очаква мотивите на ПП-ДБ.
По думите му "мантрата Борисов – Пеевски трябва да изчезне", защото той е този който отговаря за ГЕРБ.
"Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с Пеевски", подчерта Борисов и обяви събирането и входиране на подписи за закриване на комисията "Сорос".
"Бих искал да се обърна към всички политици, всички депутати и лидери да намалят малко възбудата", апелира лидерът на ГЕРБ по повод острите реакции на председателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.