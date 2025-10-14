Борисов: Българското правителство ще засили сътрудничеството си с Германия

© Facebook "България и Германия споделят обща визия за сигурна, иновативна и конкурентоспособна Европа''.



Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя Facebook профил. Вчера германският министър на външните работи Йохан Вадефул бе на посещение в България и се срещна с българския си колега Георг Георгиев.



"През последните години партньорството ни в индустриалното развитие и инвестициите се разширява и задълбочава, а днес то придобива още по-голямо значение и в сферата на отбраната", написа още Борисов.



Лидерът на ГЕРБ подчерта, че особено важно е, че българското правителство ще засили сътрудничеството си с Германия в областта на сигурността и военната индустрия и допълни:



"Партньорството с "Rheinmetall" е ясен знак за доверието между нашите две държави и за стратегическото значение на България като фактор за стабилност и развитие в региона. Това е инвестиция в икономиката и в бъдещето на нашата сигурност".



Борисов е убеден, че това сътрудничество ще отвори нови възможности за иновации, високотехнологични производства и нови работни места, като същевременно ще укрепи позицията на България като надежден и пълноправен партньор в рамките на Европейския съюз и НАТО.



"В днешния ден, в който бе постигнато примирие в Газа и бяха освободени заложниците, с Йохан Вадефул обсъдихме състоянието на сигурността в Европа и света, войната в Украйна и необходимостта от стабилност и на Балканите", завърши Борисов.